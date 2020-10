«STATIST»: Erling Braut Haaland ble gjort til «statist» av serberne, mener avisen Blic. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Serbiske aviser jubler: – Vi gjorde Haaland til statist

Serbiske medier hyller super-reserven Sergej Milinkovic-Savic (25) etter triumfen på Ullevaal torsdag - og er opptatt av det endelig var noen som klarte å stoppe Erling Braut Haaland (20).

– Hele Europa skjelver for Haaland, men vi gjorde ham til statist, skriver avisen Blic henrykt etter 2–1 triumfen i playoff til EM.

– Det serbiske laget gjorde noe som er utenkelig for mange lag i Europa - de stoppet den unge Haaland. Han herjer på europeiske fotballbaner - men ikke mot Serbia i Oslo.

Avisen fastslår at serbiske supportere fryktet Haaland før matchen - men at Borussia Dortmund-spilleren bare hadde én mulighet i løpet av 120 minutters spill. Blic anser Haaland som Europas beste unge spiss sammen med Kylian Mbappé.

Den store saken dagen derpå i serbiske medier er ellers den helt spesielle kommunikasjonen mellom Sergej Milinkovic-Savic (25), som kom inn etter 80 minutter og senket Norges EM-håp med to mål - og han bror Vanja, som spiller for Torino.

«SMS», som han ofte kalles, lovte nemlig to mål i en melding til broren bare et par timer før kampen. På Instagram har broren publisert det som skal være kommunikasjonen mellom de to på whatsapp rett før avspark på Ullevaal:

– Dette er finalen før finalen, som de sier, skriver Vanja, som også er fotballspiller.

– Vi snakkes senere, svarer Sergej.

– Kom igjen, gi meg to mål, skriver broren.

– Det vil jeg, svarer Sergej Milinkovic-Savic og bruker en «OK» emoji.

Avisen Informer fastslår at det var «ren magi» da Milinkovic-Savic lobbet inn 2–1-målet i ekstraomgangene.

BRØDRE-MELDINGER: Kommunikasjonen mellom tomålsscoreren og broren - som han har lagt ut på Instagram. Foto: Fra Vanja Milikovic-Savics Instagram

Tomålsscoren er naturlig nok midtpunktet i dekningen av Ullevaal-kampen i serbiske aviser fredag.

Nettavisen 24sedam.rs fastslår at Serbia hadde en rekke store sjanser - men at det ikke ble noen uttelling før Lazio-spilleren kom på banen - da bare ti minutter gjensto av ordinær tid.

– Ljubiša Tumbakovićs lag spilte utmerket. De fortjente å feire seieren i løpet av de første 90 minuttene, men de hadde ikke flaksen på sin side, skriver Novosti, mens Blic fastslår at «Sergejs ørner var bedre enn vikingene». Ørnene er kallenavnet for det serbiske laget.

– Skal det endelig lykkes etter 20 år, spør 24sedam.rs - serberne har nemlig aldri kvalifisert seg til EM som «Serbia». Jugoslavia på sin side tok sølv både i 1960 og 1968.

De serbiske mediene er naturlig nok også opptatt av at det nå kan bli et rent oppgjør mellom de to tidligere Jugoslavia-delene Serbia og Kroatia i neste års EM - hvis Serbia slår Skottland i playoff-finalen den 12. november.

– Kampen ble fulgt med argusøyne i nabolandet, fastslår 24sedam.rs.

