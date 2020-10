2014: Arsène Wenger og José Mourinho braket sammen fysisk i en kamp på Stamford Bridge i oktober 2014. Fjerdedommer Jonathan Moss må skille kamphanene. Foto: ADRIAN DENNIS / AFP

Derfor blir ikke Mourinho nevnt i Wengers nye bok

Arsène Wenger (70) gir ut sin biografi. Uten å nevne José Mourinho (57). De har hver sin forklaring på hvorfor han er utelatt.

* Wengers forklaring:

– Jeg ville ikke snakke for mye om folk som fortsatt har ansvaret i dag, jeg skriver ikke om Guardiola, Klopp eller Mourinho (til Football Daily).

* Mourinhos forklaring:

– Fordi han aldri slo meg. Du skriver ikke et kapitel om 12 eller 14 kamper der du ikke vinner en eneste en. Så hvorfor skulle han snakke om meg i boken. En bok skriver du for å bli glad og stolt, så jeg forstår ham godt (på pressekonferansen fredag).

Engelske medier har også blåst støvet av det kjente bildet fra 2014 der Wenger og Mourinho braker sammen i en kamp på Stamford Bridge der Chelsea vant 2–0 - og der fjerdedommeren må gå fysisk imellom.

– Av og til mister man besinnelsen. Det var jeg som mistet kontrollen, det var jeg som startet det, innrømmet franskmannen i et TV-program denne uken.

Mourinho og Wenger var kanskje bare én gang i en fysisk fight, men mange ganger i verbale kamper, gjengitt av BBC:

– Han er ute av orden, koblet fra virkeligheten og respektløs. Når du gir suksess til dumme mennesker, gjør det dem enda dummere noen ganger (Wenger om Mourinho i november 2005).

– I motsetning til Arsenal prøvde vi å bygge suksess gjennom å bruke engelske spillere (Mourinho om Wenger i november 2007).

– Han er ekspert på fiasko (Mourinho om Wenger i februar 2014).

– Jeg er flau på hans vegne (Wenger om Mourinho i februar 2014).

Publisert: 18.10.20 kl. 15:03

