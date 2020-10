DEN ER MIN! Erling Braut Haaland sikret seg matchballen og var i fokus etter sine tre scoringer mot Romania. Foto: BJØRN S.DELEBEKK

Ødegaard om Haalands jakt på 86 år gammel rekord: – Den skal du ha

ULLEVAAL (VG) Jørgen Juve har i snart 100 år vært mestscorende landslagsspiller med 33 mål. Etter Erling Braut Haalands tre nye scoringer i landslagstrøya tror Martin Ødegaard og Kjetil Rekdal på et tronskifte om noen år.

For 20 år gamle Braut Haaland allerede seks mål, på like mange kamper spilt.

– Den rekorden tror jeg han har allerede om 3–4 år, er Kjetil Rekdals spådom da VG tar kontakt med spilleren som selv hadde 17 mål totalt i sin karriere. Med det er han på en delt 13. plass. Nærmest Jørgen Juve følger Einar «Jeja» Gundersen med 26, Harald Hennum med 25 og John Carew med 24 mål.

«QUIZ-MANN»: Jørgen Juves målrekord er et populært tema i spørrekonkurranser. Foto: VG

På TV2 ble Haaland spurt om Jørgen Juves rekord på 33 landslagsmål. Juve scoret alle sine mål på 27 kamper mellom 1929 og 1934. Han var kaptein på bronselaget i 1936 og spilte totalt 45 ganger for Norge, men var ren spiss i bare 22 av dem.

Nå fremstår den 86 år gamle målkonge-tittelen i fare.

– Den står ikke lenge, sa Martin Ødegaard og så opp på på sin landslagskamerat under intervjuet.

– Den skal du ha, fortsatte han da Haaland nølte litt.

– Jeg jobber først og fremst mot seire, så kommer mål, sa hovedpersonen selv.

Superduoen Martin Ødegaard (Real Madrid) og Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund) produserte store sjanser på bestilling på Romania-forsvaret i de 70 minuttene de spilte sammen i dette Nations League-oppgjøret. Ødegaard viste vendinger og finter av topp klasse, og leverte to målgivende pasninger til Haaland. Sistnevnte sto for tre scoringer, men brant så mange store sjanser at han like gjerne kunne hatt dobbel uttelling.

Fortsetter Ødegaard å servere, trenger det iallfall ikke ta lang tid.

– Jeg må hylle han her, sa Haaland og klappet Ødegaard på hodet under intervjuet på TV 2.

– Endelig tok han til vettet og spilte meg, sa hat trick-helten med et smil.

Landslagssjef Lars Lagerbäck likte det han så fra sine største stjerner.

– Haaland gjør det utrolig bra. I dag får han den støtten han skal ha. Han er fantastisk bra og kunne hatt flere mål, sa svensken.

