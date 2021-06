BENÍTEZ I BLÅTT: Rafael Benítez er klar for Everton. Foto: Everton

Benítez klar for Everton: − En problematisk ansettelse

Rafael Benítez (61) er klar for Everton, og blir dermed den første manageren til å lede både Liverpool og Everton på 129 år.

Benítez har skrevet under på en treårskontrakt med The Toffees, og tar over etter Real Madrid-klare Carlo Ancelotti.

– Jeg er kjempeglad for å slutte meg til Everton. Gjennom denne ansettelsesprosessen har jeg blitt veldig imponert over ambisjonen lederne har vist, sier Benítez.

– Jeg tror denne klubben er på vei steder, og er fast bestemt på å spille en stor del i å hjelpe denne klubben nå ambisjonene sine, legger han til.

Benítez begynner å jobbe med Everton-troppen 5. juli. Da starter sesongoppkjøringen for The Toffees. Hans første Premier League-kamp som manager blir mot Southampton i august.

Ingen steder i pressemeldingen skrives det noe om Benítez’ fortid i Liverpool. Heller ikke hans «brev» til Everton-fansen nevnes det.

Og hvordan Benítez blir tatt imot på Goodison Park, gjenstår å se.

Da rapportene om at han var på vei til klubben kom, ble det hengt opp banner utenfor Evertons stadion, med beskjeden: «Benítez: Ikke velkommen». Det ble også hengt opp et banner i nærheten av hjemmet hans i Merseyside med beskjeden «Vi vet hvor du bor. Ikke signer», en trussel som etterforskes av politiet i Merseyside.

I 2007, som Liverpool-manager, kalte han Everton «en liten klubb» etter et målløst Merseyside-derby på Anfield. Senere hevdet han imidlertid at det ikke var klubben han siktet til, men David Moyes’ spillestil i kampen.

– I sånne tilfeller er det tosidet: Man har den sportslige og den kulturelle delen. Sportslig sett tror jeg han kan være en veldig god manager for Everton. Jeg tror han som person og fotballen hans kan være stabiliserende for klubben. Han er god til å organisere lagene sine defensivt, samtidig som de offensive spillerne får gjøre sitt. Og potensialet Everton har i spillerstallen og økonomisk er ganske stort, sier TV 2-kommentator Kasper Wikestad til VG, men legger til:

– Det er en problematisk ansettelse.

– Krever mye av mange

Han blir den første manageren på 129 år som leder de to Merseyside-rivalene Liverpool og Everton. Benítez var Liverpool-manager mellom 2004 og 2010, og ledet blant annet rødtrøyene til en utrolig Champions League-triumf i 2005.

UFORGLEMMELIG: Steven Gerrard og Rafa Benítez vant Champions League sammen i 2005. Spanjolen har lenge vært populær på Anfield. Foto: Rebecca Naden / PA Wire

Den første manageren til å lede begge lag var William Edvard Barclay, Liverpools aller første manager. Han var først Evertons aller første manager. Vi må tilbake til slutten av 1800-tallet for å finne en som ledet begge Merseyside-klubbene.

Barclay var Everton-manager fra 1888 til 1889, før han fra 1892 til 1896 var sjef for Liverpool.

The Toffees mistet nylig sin manager, da Carlo Ancelotti ble hentet tilbake til Real Madrid etter Zinedine Zidanes avgang. Siden har klubben vært på managerjakt og landet på Rafa Benitez, som er tilbake i engelsk fotball etter to år i Kina. Everton blir Benítez’ fjerde Premier League-klubb, etter opphold i Liverpool, Chelsea og Newcastle.

– Det er en ansettelse som krever mye av mange. Faren ved å ansette ham i Everton er at man aldri kan senke skuldrene på alle sider av bordet. Uansett hvordan han gjør det er det store deler som ikke vil være fornøyde. Og med en dårlig start eller i dårlige perioder vil han få alle på nakken, sier Wikestad.

Stabilitet?

Etter David Moyes’ tid i klubben har det vært svært mange ansettelser på Goodison Park. Moyes ledet The Toffees fra 2002 til 2013, og siden skotten tok turen til Old Trafford, har Everton hatt syv forskjellige managere, inkludert to med midlertidig ansvar.

Nå håper Everton at det er Benítez som skal ta klubben til neste nivå og utfordre topp seks-klubbene. De har de siste sesongene vært middelhavsfarere.

Evertons tabellplasseringer siden 2010/11 2010/11-sesongen: 7. plass

2011/12-sesongen: 7. plass

2012/13-sesongen: 6. plass

2013/14-sesongen: 5. plass

2014/15-sesongen: 11. plass

2015/16-sesongen: 11. plass

2016/17-sesongen: 7. plass

2017/18-sesongen: 8. plass

2018/19-sesongen: 8. plass

2019/20-sesongen: 12. plass

2020/21-sesongen: 10. plass Vis mer

– Han spiller heller ikke en type fotball som Everton-fansen nødvendigvis vil ha. De vil ha rask, eksplosiv angrepsfotball med masse mål. Det er ikke det Benítez er mest kjent for, sier TV 2-kommentatoren, og understreker:

– Han er i hvert fall avhengig av gode resultater – raskt.