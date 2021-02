Raphinha-magi og ny Leeds-seier

(Leeds – Crystal Palace 2–0) Raphina viste frem en karusellfinte for evigheten. Palace-stopper Gary Cahill er antagelig svimmel fortsatt. Leeds leverte en bunnsolid seier.

Leeds ledet fortjent til pause. Jack Harrison klemte ballen i nettaket – via Gary Cahill – da han fikk tid og rom etter bare to minutter. Hans tredje mål på fire kamper og sjette totalt. Venstrekanten kan også skilte med fire assist og gjør virkelig jobben sin for Marcelo Bielsas underholdende mannskap.

– Jeg hadde litt flaks, sier Harrison om scoringen i intervju med Sky Sport.

Men det var mannen på motsatt kant som stjal showet i 1. omgang.

Raphinhas karusellfinte lurte Cahill fullstendig. En finte som oftest bare gjøres på playstation. Palace-stopperen var snarrådig nok til å sette armene i Raphinha og rive ham ned før han kom innenfor 16-meteren. Brassen fra Porto Alegre herjet mellom snøfillene i en kuldegrad på Elland Road.

– Meget, meget bra kjøp av Leeds, kommenterte Erik Thorstvedt i TV 2-studioet om 24-årige Raphael Dias Belloli, som ble hentet fra Rennes for fire måneder siden.

– En fantastisk spiller for oss. Jeg håper han fortsetter slik, sier Jack Harrison.

RUNDLURT: Gary Cahill måtte bruke hendene for å stoppe Raphina etter kunstfinten. Foto: Tim Keeton / Pool EPA

Både Patrick Bamford og Pascal Struijk hadde sjanser de kunne ha satt. Men en lett hoderystende Roy Hodgson og Palace slapp unna med et baklengsmål før pause.

Palace-manageren gjorde et pausebytte og puttet inn Andros Townsend for bleke Patrick van Aanholt. Det hjalp lite. Uten Wilfried Zaha hadde London-laget lite å by på. Debutspissen Jean Phillipe Mateta var ikke i nærheten av scoring før han ble byttet ut 25 minutter før slutt.

Raphina kom derimot til skudd syv minutter etter pause. Palace-keeper Vicente Guaita reddet med høyrearmen. Men der var Patrick Bamford. Leeds-spissen satte ballen i det tomme målet. Hans 12. ligamål for sesongen.

Målscorer Harrison banket ballen i tverrliggeren etter 83 minutter. Den 14. avslutningen til Leeds i rammeverket denne sesongen. Bare West Ham (15) har flere.

Dermed kom ikke scoring nummer tre på det glatte, kraftkrevende og nylagte gresset på Elland Road.