KLAR FOR NYE UTFORDRINGER: Vilde Bøe Risa vil til en toppklubb i Europa når hun skal ta en avgjørelse om fotballfremtiden. Her fra et VG-intervju under fotball-VM i 2019 der hun imponerte stort for Norge. Foto: Bjørn S. Delebekk

Bøe Risa nærmer seg avgjørelse om fremtiden: − Jeg satser ganske høyt nå

Når Vilde Bøe Risa (25) skal ta valget om neste karrieredestinasjon, skal det være en klubb fra øverste hylle i Fotball-Europa.

Av Christina Paulos Syversen

Publisert: Nå nettopp

– Jeg håper at det blir en løsning ganske snart. Nå venter jeg litt på svar fra en klubb jeg er ganske interessert i, så håper jeg det går i boks om ikke så lang tid, sier Bøe Risa til VG.

Hun har vært klubbløs siden kontrakten med svenske Kopparberg/Göteborg utløp i desember 2020.

25-åringen har imponert for den svenske toppklubben gjennom to sesonger, blant annet med scoring i Champions League-møtet med Manchester City i desember.

– Jeg satser ganske høyt nå, sier hun om valget hun skal ta.

– Det er topp-toppklubber ute i Europa. Jeg kunne signert for andre klubber for mange måneder siden hvis jeg ville, men jeg føler at jeg vil ta et stort steg nå og komme til en topp profesjonell klubb.

SCORET MOT CITY: Her jubler Bøe Risa etter å ha sendt Kopparberg/Göteborg opp i 1–0 i Champions League-kampen mot Manchester City i desember 2020. Svenskene tapte kampen 1–2. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT / TT NYHETSBYRÅN

Hennes agent Stig Lillejord sier det har vært dialog med klubber i de fleste av de største ligaene i Europa.

– Vilde har vært veldig tydelig at det er det sportslige som gjør at hun kan ta nye steg som er det viktigste her, sier Lillejord.

Han mener det er for tidlig å konkludere med hva som blir avgjørelsen, men tror en løsning nærmer seg.

Bøe Risa har den siste tiden holdt formen vedlike ved å trene med toppserieklubben Sandviken hjemme i Bergen.

Det ble et lite stopp i treningene med strenge restriksjoner i Bergen, men tirsdag deltar 25-åringen igjen på fellestrening med klubben.

– Jeg tar det med ro. Det er ikke mesterskap dette året, noe som gir meg mer tid til å finne min plass i en ny klubb og finne meg tilrette der, sier hun.