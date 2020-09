KLAR FOR RETUR: Markus Henriksen skal bære trøye nummer 7 når han nå returnerer til Rosenborg. Her sammen med sportslig leder Mikael Dorsin. Foto: RBK.no/ Øystein Hermstad

Markus Henriksen returnerer til Rosenborg: Har skrevet under kontrakt til 2024

Markus Henriksen (28) er klar for retur til Rosenborg etter en rekke år utenlands. Klubben melder at han trolig debuterer allerede i Europa League-play off mot PSV kommende uke.

Det melder Rosenborg på klubbens hjemmeside søndag kveld.

– Jeg er veldig stolt over å kunne spille for klubben i mitt hjerte igjen, og jeg ser frem til utfordringene som kommer, sier Markus Henriksen i pressemeldingen på klubbens sider.

Han forteller at klubbvalg har vært et vanskelig valg for ham den siste tiden.

– Jeg skal være ærlig å si at da jeg takket nei til videre spill i Bristol City trodde jeg ikke Rosenborg skulle være neste destinasjon. Men jo lengre tid det tok og etter mange prater med Micke og Åge, så følte jeg meg virkelig ønsket i Rosenborg. I tillegg har vi hatt en del familieråd som etter hvert fant ut at det er fint å bli i Trondheim, sier Henriksen.

Henriksen kommer nå til en klubb som har meldt seg på i toppkampen i Eliteserien:

Han sier at han har sagt nei til veldig gode tilbud. Han påpeker at han er svært motivert for å spille i RBK-trøyen igjen. Når han returnerer er Trond Henriksen, hans far, igjen i trenerteamet i klubben.

Slik presenterte RBK signeringen på Twitter:

Sportslig leder Mikael Dorsin, som tidligere har vært lagkamerat med Henriksen, forteller at han er meget fornøyd med Henriksen-returen.

– Det er vi veldig glade for. Markus er høy klasse både som type og spiller. Han er en rosenborger, er fast på landslaget og er en ledertype. Det er et veldig godt signal at han vil komme hit for å bidra til å gjøre laget og klubben bedre, sier Dorsin i pressemeldingen.

Sist vinter ble det klart at Per Ciljan Skjelbred, en annen av klubbens tidligere helter, skulle returnere til klubben denne sesongen. Han sto over søndagens kamp.

TIDLIGERE RBK-PROFIL: Markus Henriksen her i en kamp mot Vålerenga i Eliteserien i mai 2012, før han gikk til nederlandske AZ. Foto: Erlend Aas / NTB

Klubben har nå kalt inn til pressekonferanse mandag klokken 10.

Markus Henriksen spilte for Rosenborg i perioden 2009–2012 og står med 118 kamper for klubben. Nå sier Henriksen at han gleder seg til å spille under Åge Hareide, som også returnerte til Rosenborg i høst, en klubb der han var trener også i 2003.

Siden han var i Rosenborg sist har Henriksen spilt for nederlandske AZ før han gikk til Hull i England. Han har vært klubbløs siden i sommer etter at han var på lån til Bristol City da den engelske fotballen ble avbrutt av corona-epidemien.

