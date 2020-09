MIDTBANEDUO: Toni Kroos (venstre) gir Martin Ødegaard en siste lykkeønskning før kampen mot Real Sociedad. Foto: Alvaro Barrientos / AP

Martin Ødegaard kapret startplass på første forsøk: – Som å få Nobelprisen i fotball

Rune Bratseth mener det ikke høres så verst ut at Martin Ødegaard starter sammen med Toni Kroos og Luka Modric på midtbanen til Real Madrid.

Oppdatert nå nettopp

Kampen mot gamleklubben Real Sociedad startet 21.00 og du kan følge minutt for minutt i VG Live!

– Det er jo helt utrolig det, da. Sammen med Kroos og Modric på midtbanen, det høres jo ikke dumt ut, dét. Det er sensasjonelt at en norsk spiller starter der, og har gjort seg fortjent til det. Men konkurransen er beintøff, og det gjenstår å se om han befester sin posisjon på laget, sier tidligere landslagsstopper og Werder Bremen-profil Rune Bratseth.

Martin Ødegaard går rett inn i startoppstillingen til Real Madrid, som serieåpner mot nordmannens gamleklubb Real Sociedad.

– De setter ham ikke inn på laget for å være grei med ham. Han har vist at han har tatt de nødvendige stegene på de nødvendige områdene. Etter noen omveier har han endelig kommet fram, og viser at han både er motivert, tålmodig og disiplinert, sier Bratseth.

Selv om han nå er på det trønderen kaller «toppen av fotballpyramiden», er Bratseth ikke nervøs for at 21-åringen ikke kommer til å takle presset det medfører å spille på et av verdens aller største lag.

Landslagsassistent Per Joar Hansen mener på sin side at Ødegaard nå er helt, helt der oppe.

– Det er som å få Nobelprisen i fotball. Da er man på det ypperste nivå, man kommer ikke høyere opp enn Real Madrid, sier Hansen like etter at nyheten om Ødegaards start kom.

Ødegaard ble hentet tilbake fra Real Sociedad i sommer, klubben han var på utlån til forrige sesong. Nå er han gjenforent med treneren sin fra juniorlaget Castilla, herr Zinedine Zidane.

les også Ødegaard i troppen til Real Madrids seriestart: – Kan bli viktig for oss

– Jeg er ikke overrasket over noe når det gjelder Martin, de har jo hentet ham hjem og det hadde de ikke gjort det uten en grunn, mener Hansen.

Drammenseren har slitt med en kneskade denne sommeren, som holdt ham ute av blant annet kampene mot Østerrike og Nord-Irland for det norske landslaget i starten av september.

– Jeg tror ikke at han hadde spilt i dag om han ikke var helt friskmeldt. Det er veldig gledelig at han har fått orden på kneet sitt, det var en veldig vanskelig skade. Vi håper det betyr at han er spilleklar også til EM-playoffen mot Serbia (8. oktober), sier Hansen.

Publisert: 20.09.20 kl. 21:08 Oppdatert: 20.09.20 kl. 21:29