Hareides ekstreme beskjed til unggutta: – Må forlate denne verden

Åge Hareide (66) fyrer seg litt opp når han bedyrer hvor ekstremt mye som kreves av unge spillere for å lykkes.

– For å bli en topp fotballspiller må du gå inn i en boble og si at «jeg forlater denne verden, jeg skal bli toppspiller», sier Rosenborg-treneren i podkasten «Teknisk Sone med Åge Hareide», der han er i dialog med sønnen Bendik Hareide om ulike fotballtemaer.

– Og da forlater du en verden alle andre kompiser er med i. Den kan du bare glemme. Hvis du skal bli god, må du sove, spise og leve deretter – det folk ikke alltid klarer, fortsetter Hareide.

Hareide er brennende engasjert når han snakker om ekstraarbeidet som må gjøres av unge spillere. Teknisk, taktisk, fysisk og mentalt.

– Man kan ikke spille én god kamp, og så skriker folk at du skal på landslaget. Du må være god over tid, og så må du bygge på. Du kan løfte deg opp på et visst nivå, men så skal du forsvare posisjonen du får. Det steget er ofte hardt å ta, mener Hareide.

– De beste tar det neste steget, men ikke alle gjør det. Noen flater ut, og noen går faktisk ned, legger han til.

Rosenborgs 19 år gamle kantspiller Emil Ceide har fått mye spilletid så langt i år, og begynner å skjønne hva toppfotball handler om. Han blir bare giret av Hareides «må forlate denne verden»-sitat.

– Jeg elsker å spille fotball. Det er dette jeg vil gjøre, sier Ceide til VG.

Han føler ikke at han ofrer noe.

– Det føles naturlig. Jeg tenker at jeg må hvile og gjøre meg klar, sier RBK-vingen, som ikke frykter «det neste steget».

– Jeg gleder meg bare. Jeg skal produsere flere målpoeng og vise at jeg tilhører dette nivået.

Edvard Tagseth, en annen 19-åring som har fått mye tillit i RBK i år, mener det er sant som Hareide sier.

– Du må ofre en god del for å bli toppspiller. Som akademispiller, som 15-16-åring kan du ha et ganske vanlig liv, men når du spiller i Eliteserien er det mye du ikke kan være med på, sier Tagseth.

– Du må ta et valg, sier han.

RBK-SJEF: Åge Hareide ledet sin første RBK-trening denne uken. Foto: Gorm Kallestad

– Er det greit for deg å være i en boble?

– Jeg tenker ikke så mye på det. Du blir vant til det, men jeg vet det er viktig å være i den boblen.

– Hvordan skal du klare å ta det neste steget?

– Det har jeg veldig lyst til. Jeg må bare fortsette å gjøre mitt beste hver dag på trening. Jeg har fokus på det jeg vil bli bedre på. Det kan ta tid, og man vil variere i prestasjonen, men jeg føler Rosenborg er stedet hvor jeg kan utvikle meg.

