EN GLAD GUTT: Erling Braut Haaland smilte godt etter at han scoret hat trick i debuten for Borussia Dortmund i januar. Foto: Stefan Puchner/DPA

Haaland: – Slutter den dagen fotball ikke er artig

Skulle Erling Braut Haaland (20) begynne å kjede seg og gi opp fotballen, så har han jo alltids musikken.

Nå nettopp

I et stort intervju med Soccerbible snakker den norske fotballkometen om støtten fra familien, veivalget, hvorfor det måtte bli Borussia Dortmund og hva som kommer til å skje hvis fotballen blir kjedelig – uten at det siste ser ut til å bli noe problem på en stund ...

– Den dagen fotball ikke er artig, så stopper jeg. Da vil det ikke være noen vits i å fortsette. Derfor forsøker jeg å ha det så artig som mulig på banen, forteller 20-åringen, som herjet for Norge og scoret to mål forrige landskamp.

les også Nå hylles Norge i Europa: – Er det i det hele tatt mulig å stoppe Haaland?

Haaland mener han selv aldri har hatt trøbbel med å holde beina godt plantet på jorden.

– Det handler om familien og hvor jeg er fra. Det vil aldri bli noe problem – selv om ting har gått fort. Jeg liker det tempoet, fastslår han i intervjuet med Soccerbible.

Etter overgangen fra Salzburg til den store fotballscenen i Borussia Dortmund i desember i fjor, har 20-åringen fått plenty av overskrifter for sin råskap foran mål og presise avslutninger fra alskens posisjoner.

At han endte opp i Dortmund på en 4,5-årskontrakt var i grunnen et enkelt valg for jærbuen. Haaland har tidligere fortalt at han følte seg ønsket. I intervjuet snakker han varmt om støtten fra familien, fra faren, (Alf-Inge Håland), moren (Gry Marita Braut) og søsknene.

Og hadde ikke Haaland vært så dyktig til å «snakke med beina», så ville han ha testet ut musikkyrket.

– Da ville jeg blitt en rapper. Jeg må være ærlig, sier Haaland og ler godt.

– Forhåpentligvis vil jeg en dag ha en låt øverst på listene i Norge. Vi har jo en gruppe i Flow Kingz. Og jeg er «Ling», humrer 20-åringen.

Inntil videre er han «Heiland» – frelseren – i Tyskland.

Så får vi se hvordan det går med «Ling».

Se rapperen Haaland i sving under her:

Publisert: 12.09.20 kl. 02:31