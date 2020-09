Tidligere toppdommer etter Molde-drama: – Totalt uforståelig

(Molde-Ferencvaros 3–3) To handssituasjoner. Den ene ga ikke straffe til Molde. Den andre ga straffe til Ferencvaros. Nå raser diskusjonen.

Oppdatert nå nettopp

– For meg bommer dommeren totalt, sier tidligere toppdommer Per Ivar Staberg til VG.

Han mener resultatet av situasjonene skulle vært stikk motsatt av det som ble utfallet. Molde burde fått straffespark, mens Ferencvaros ikke burde fått. Det som er «helt galt», ifølge Staberg, er samspillet mellom dommeren og VAR-rommet.

Vil endre reglene

Dommer Carlos Del Cerro Grande valgte å se Molde-situasjonen på nytt, på video, mens han ikke gjorde det på situasjon nummer to.

– Det er uforståelig at han ikke gjør det på en situasjon som i beste fall er mye mer tvilsom enn den første, sier Staberg.

Staberg er klar på at handsregelen «bare fører til kaos», og nå vil han reglene til livs.

– Jeg heller mot at det må være gjort med vilje for at man skal kunne dømme straffe, foreslår han.

les også Brennhete Tokmac Nguen bekrefter interesse fra flere klubber

– Jeg har overhodet ikke peiling, svarer Molde-trener Erling Moe på spørsmål fra V4-reporter Jan Åge Fjørtoft om handsreglene.

– Det er så mye rariteter. Når du spør dommerne, så har de vært ærlige nok på at de ikke vet det selv, sier Molde-treneren.

På stillingen 2–2 ville hjemmelaget ha hands etter at et Leke James-skudd gikk rett i hånden på en Ferencvaros-spiller. Situasjonen ble sjekket på video av dommer Carlos Del Cerro Grande, med uheldig utfall sett med Molde-briller.

– Det skulle etter dagens regler vært hands, så lenge han gjør seg større, mener Staberg, som tror dommeren håpet at han hadde sett rett, og at han hadde for mye stolthet til å si «jeg tok feil».

forrige





fullskjerm neste IKKE STRAFFE: Leke James treffer en Ferencvaros-spiller i armen.

Så, på stillingen 3–2 til Molde, kom en ganske lik situasjon. Denne gangen ble Ola Brynhildsen truffet i armen fra kloss hold. Resultat: Straffespark og 3–3. Dommeren valgt ikke å se på situasjonen på nytt, selv om han kan ha vært i kontakt med VAR-rommet.

– Jeg heller mot at det ikke er straffespark. Spørsmålet er om den treffer hånda som får en sleng bak ham etterpå, eller om den treffer hånda som er inntil kroppen, og dermed ingen hands.

– Det er jo ikke hands. Hvordan får de det til å være hands når hånden er her inn? Det er helt utrolig. Når de til og med har VAR, så må man ha regler som de forstår. For jeg gjør det ikke, sier Moe.

Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Rune Bratseth, ekspert hos V4, mener det beste hadde vært om ingen av lagene fikk straffespark.

– Han første blir også skutt på, og definitivt han andre (Brynhildsen). La begge gå, sier Bratseth.

På sosiale medier raser naturligvis hands-diskusjonen:

Publisert: 23.09.20 kl. 23:18 Oppdatert: 24.09.20 kl. 00:00