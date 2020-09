Stjernene står i kø for å hylle Cristiano Ronaldos utrolige Portugal-bragd

Eventyret Cristiano Ronaldo ser ikke ut til å stoppe. Mot Sverige banket han inn mål nummer 100 og 101 for Portugal. Reaksjonene lot ikke vente på seg.

Tidligere lagkamerater fra Manchester United, Real Madrid og Portugal står i kø for å gratulere tidenes mestscorende portugiser.

– Du er et nasjonalt ikon. Mange får ikke hundre mål gjennom en hel karriere, men dette er ikke engang på klubbnivå, men på landslaget. Det er galskap, sier Rio Ferdinand i en videomelding som FIFA har samlet inn.

Midtstopperen var 24 år gammel da Cristiano Ronaldo debuterte for Manchester United i 4–0-seieren mot Bolton i 2003.

Han er langt fra den eneste som fikk med seg Cristiano Ronaldos to praktscoringer mot Sverige i Nations League tirsdag kveld.

– Det er helt fantastisk, men normalt for deg. Det gjør meg utrolig stolt å være del av din historie. Den største historien gjennom tidene, sier Nani, som spilte med Cristiano Ronaldo for både Manchester United og på det portugisiske landslaget.

– Jeg vil sende deg en stor klem og gi meg mine gratulasjoner, sier Portugal-legenden Nuno Gomes, som er på femteplass over de mestscorende spillerne på Portugals landslag.

Også Real Madrids venstreback Marcelo gratulerer Cristiano Ronaldo. Det samme gjør den tidligere midtbanemaestroen Deco, som scoret fem mål på 75 landskamper for Portugal.

– Det er milepælen til et blendende fenomen, en rekordknuser som deg. Det er milepælen til et monster, sier den brasilianskfødte portugiseren.

– For en herlig karriere, flott profesjonell og flott person. Gratulerer og nyt øyeblikket. Fortsett å gi oss glede, sier Brasils legendariske venstreback, Roberto Carlos.

Også hovedpersonen selv har uttalt seg om den utrolige bragden.

– Jeg er veldig stolt etter denne historiske milepælen for vårt landslag. Når jeg får beskjed om at jeg kan nå hundre mål, sier jeg at det ikke er nok, skriver Cristiano Ronaldo på Instagram:

Publisert: 09.09.20 kl. 05:35