BLIR TIL 2023: Pierre-Emerick Aubameyang. Foto: IAN KINGTON/AFP

Nå forklarer sjefen hvorfor storscoreren ikke forsvant

Arsenal-supporterne kunne denne uken puste lettet ut etter at Pierre-Emerick Aubameyang (31) forlenget med London-klubben fram til 2023. Nå har manager Mikel Arteta forklart hvorfor storscoreren valgte som han gjorde.

Nå nettopp

Her er alle våre oddstips

– Jeg tror en viktig grunn til at «Auba» ble værende er at vi har et utrolig lag, sa manageren på sin pressekonferanse fredag, gjengitt av Sky Sports.

– Vi har noen fantastiske mennesker som jobber her, og han føler kjærligheten fra supporterne.

Lørdag er Lotto-dag. Her kan du spille!

Manageren hadde selvfølgelig sin rolle i å overbevise karen fra Gabon om å bli i Arsenal.

– Jeg gjorde min del, forklarte ham hva vi prøver å få til, forklarte hvor viktig han kommer til å bli, hva vi bygger. Det er det. Klubben må ta æren for dette, og alle som har vært med på å sette sammen en pakke som gjør at han blir værende.

les også Salah-hat trick reddet Liverpool i ellevilt måldrama mot Leeds

Da han fikk spørsmål om interessen fra Barcelona og Inter, svarte Arteta:

– Vår klubb er like stor som disse. Det viktigste er klubben. Hva vi inspirerer til, og hva vi kan oppnå i fremtiden.

Her kan du spille Lotto! Eller Vikinglotto (59 millioner)! Eller Eurojackpot (215 millioner)!

Gjennom sommeren gikk spekulasjonene høyt om Arsenals toppscorer og kaptein kunne forsvinne - med ett år igjen av kontrakten. Men på en direktesending gjorde Arsenal det kjent at han blir til 2023.

– Endelig er det klart. Jeg er virkelig glad for å bli her. Dette er mitt hjem. Jeg skrev under fordi jeg ønsker å bli en Arsenal-legende og å etterlate meg en arv her, sa Aubameyang.

les også Aubameyang avgjorde på straffer mot Liverpool

Arsenal vurderer ellers blant annet å hente Runar Alex Runarsson fra Dijon etter at keeper Emiliano Martinez forsvant til Aston Villa.

– Vi prøver hele tiden å justere troppen på den mest effektive måten. Det har gått begge veier, og vi har fortsatt litt tid på oss. Vi må erstatte Emiliano Martinez, og ser i markedet.

les også De ble leid ut fra Real Madrid før Ødegaard – slik gikk det

VG-tips: Arsenal-West Ham

* Deilig Arsenal-start på sesongen med en klar 3-0-bortetriumf over Fulham. Slikt bygger selvtillit vil vi anta, og nå har The Gunners hatt hele uken til å lade opp og fokusere på denne matchen.

* Denne uken har Pierre-Emerick Aubameyang (a) forlenget kontrakten. Samarbeidet med Willian (mb) virker lovende, og vi bare nevner at målscorer-spill på den gabonske spissen står til 1,70 i singleodds.

* West Ham fikk lite til i åpningskampen hjemme mot Newcastle (0-2-tap). En seier vil trolig berolige noe de av bortelagets fans som er oppgitte over klubbens eiere. Manager David Moyes har foreløpig fått lite støtte i sommerens transfermarked, og å møte Arsenal akkurat nå er trolig ikke så storartet.

Vi prøver oss på en hjemmeseier i et 0–1-handikapspill til 2,25 i odds. Spillet må kombineres, og fristen er før kl. 20.55. Kampen ser du på TV 2 Sport Premium

Publisert: 19.09.20 kl. 09:28

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.

Premier League S V U T M P 1 Arsenal 1 1 0 0 3 – 0 3 3 1 Leicester City 1 1 0 0 3 – 0 3 3 3 Chelsea 1 1 0 0 3 – 1 2 3 4 Newcastle United 1 1 0 0 2 – 0 2 3 4 Wolverhampton Wanderers 1 1 0 0 2 – 0 2 3 VIS MER Champions League

Champions League Nedrykk