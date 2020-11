STRAKS MESTER: Bodø/Glimt blir etter alt å dømme seriemester i 2020. Her feirer Hugo Vetlesen, Marius Lode, Ulrik Saltnes og Kasper Junker scoring mot Aalesund i forrige runde. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Datoene for Eliteserien 2021 er klare: Starter i april og slutter i november

Norges Fotballforbund går tilbake til mer komprimert sesong for Eliteserien i 2021. Ligaen starter 2. påskedag og avsluttes siste helgen i november.

Det bekrefter Norges Fotballforbund i en pressemelding tirsdag. Også Obosligaen vil følge samme oppstart og avslutning som Eliteserien, mens Toppserien for kvinner starter allerede 20. mars.

Et nytt grep er at cupfinalene ikke blir sesongavslutning. For menn spilles den allerede 17. oktober, samme helgen som den 25. runden i Eliteserien spilles.

