Et spisspar å være stolt av, Norge

Av Knut Espen Svegaarden

SPISSER: Erling Braut Haaland og Alexander Sørloth «ødela» Nord-Irland mandag kveld. To scoringer på hver av dem. Foto: AIDAN CRAWLEY / EPA

(Nord-Irland - Norge 1–5) Det er vidunderlig å være landslagssjef når du har spisser som gjør jobben enkel for deg. Alexander Sørloth (24) og Erling Braut Haaland (20) maltrakterte Nord-Irland på en time.

Begge er 194 centimeter. Begge er sterke. Begge er ganske hurtige. Og begge elsker å score mål. 44 mål for Haaland på klubbnivå ble til to mot Nord-Irland. 33 mål for Sørloth på klubbnivå ble til to mot Nord-Irland. Vi hadde håpet og trodd at de to skulle utgjøre en farlig duo på landslaget.

Mandag kveld fikk vi svaret - på både det og på at Norge hadde forstått alvoret.

Vi etterlyste en reaksjon fra Lars Lagerbäck og A-landslaget for herrer etter den smått sjokkerende forestillingen som ble vist mot Østerrike på Ullevaal stadion fredag kveld.

Den kom - umiddelbart. Lars Lagerbäck er ikke en mann med høy puls så veldig ofte. Men mot Nord-Irland ble pulsen, etter hvert, lavere enn normalt.

Og grunnen var Norges nykomponerte spiss-par, Sørloth og Haaland, sønner av to av Norges VM-helter fra VM i 1994.

Nå skal Alexander Sørloth og Erling Braut Haaland prøve å skyte Norge mot det første VM siden 1998, og det første EM siden 2000.

Det hjalp også godt på å få inn en kreativ spiller som Mohamed Elyounoussi på den ene kanten. Og så er det selvsagt et viktig poeng at Nord-Irland er et langt svakere lag enn Østerrike, og ikke minst et lag som passer Norge mye bedre.

Men det er lov med litt ros på en dag som denne, der spillegleden, gode prestasjoner fra mange spillere - og en voldsom effektivitet gjorde det til en gledens kveld i Belfast for norske fotballherrer.

Mohamed Elyounoussi hadde ikke startet en landskamp for Norge siden mars 2019. Han brukte et minutt og 40 sekunder på å vise at han har vært savnet. En strålende langpasning fra kaptein Stefan Johansen, som spilte en god kamp, ble silkemykt tatt ned av «Moi». Og avslutningen levnet ingen tvil:

Norge var i teten, omtrent før kampen hadde startet.

Så var det Sørloth- og Haaland-show for alle de inngangspengene som ikke ble betalt i Belfast mandag kveld.

Etter en nord-irsk utligning, nok en gang etter svakt norsk stopperspill, tok de to storscorerne tak i kampen.

Det var farlig hver gang en av dem fikk ballen. Etter sju minutter scoret Haaland 2–1, etter at Sørloth hadde headet ned og «Moi» hadde touchet ballen.

Haaland klinket ballen i mål, som bare de beste spissene i Europa gjør.

Etter 19 minutter var det Sørloths tur. Et perfekt innlegg fra Haitam Aleesami, videreførte Sørloth i mål til 3–1 Norge.

Pause. Det virket komfortabelt. Nord-irene hadde ingen ting å komme med, bortsett fra scoringen.

Og hadde ikke kampen vært avgjort ved pause, så brukte Sørloth og Haaland 13 minutter på å gjøre det etter pause.

47 minutter: Ny flott pasning fra Stefan Johansen mot Haaland. Han løp fra opp-passeren, og kunne avsluttet selv. Men Haaland så at Sørloth var bedre plassert - og dermed 4–1 Norge.

58 minutter: Haaland blir «headet» gjennom av Omar Elabdellaoui, etter nok et flott norsk angrep. Og Dortmund-spissen dundret bare ballen i mål til 5–1 Norge.

Hva skal vi si? Joshua King var satt ut. Det går ikke an å si noe på det. Effektiviteten de to unge, norske spissene hadde ute på Windsor Park var av ypperste klasse. De scoret på «alt». Og tar vi med den flotte scoringen til Haaland, etter innlegg fra Sørloth mot Østerrike, så er det ingen tvil:

Norge har et av de bedre spiss-parene i Europa. Ja, det var et svakt nord-irsk lag. Men du skal likevel være «på», jage, kjempe. Det gjorde de, begge. Det var bare en fornøyelse å se på, hårene reiste seg innimellom på armene mine over et par av scoringene, som var av høy klasse.

Og det var liksom ingen tvil i avslutningene: Ballen skulle i mål, så enkelt er det - for de beste. Og så vanskelig er det for de som ikke holder dette nivået. Erling Braut Haaland «er» scoringer. Hele kroppen vil score, hver gang. Alle bevegelsene hans er rettet et sted - mot mål. Sørloth er konge i lufta. Men også dødelig foran motstanders mål.

For hele fotball-Norge er dette den oppturen vi kunne håpe på, etter den meget svake kampen mot Østerrike. Så har vi ikke glemt at motstanderen var svak, og at stopper-problemene er der. Men samtidig: Nord-Irland spilte 1–1 borte mot Romania fredag - som på sin side slo Østerrike på bortebane mandag kveld.

Og dermed er Norges Nations League-gruppe helt åpen.

Mer var det ikke som skulle til.

Og 8. oktober kommer Serbia på besøk.

Da er kanskje Martin Ødegaard tilbake også.

Det er lov å glede seg.

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden. Foto: Hallgeir Vågenes

