ENGASJERT DANSKE: Strømsgodset-trener Henrik Pedersen. Foto: Bjørn S. Delebekk

Pedersen får fortsette i Godset etter intern utredning

Strømsgodset-ledelsen undersøkte hovedtrener Henrik Pedersen etter et varsel fra en ansatt i klubben. Etter en intern utredning har klubben bestemt at Pedersen fortsetter i rollen.

Av en pressemelding fra klubben går det frem «at det har blitt avdekket uheldige episoder som styret tar på største alvor. Dette er adressert og vil bli håndtert internt».

Strømsgodset skriver videre at det ikke har blitt dokumentert eller avdekket noe som gjør at styret mener det er grunnlag for å avslutte samarbeidet med Pedersen. Både klubbens ledelse og styre har gått gjennom saken.

«Styret i Strømsgodset Toppfotball har full tillit til Henrik Pedersen som hovedtrener og opplever ikke at han har utvist rasistiske holdninger mot ansatte i klubben», skriver Strømsgodset.

VG har over flere dager prøvd å få kontakt med Pedersen, men han har ikke svart våre henvendelser.

Varsleren har brukt Eirik Monsen som advokat. Han er advokat i spillerforeningen NISO, men har vært brukt i kraft av sitt eget selskap.

– Vi har ikke tenkt å gi noe særlig kommentarer på dette i dag, men vi stiller oss ikke bak pressemeldingen, sier Monsen til VG.

– For varsleren er det krevende. Det er tøft og belastende å stå i en slik sak, sier advokaten videre.

Det har ikke lykkes VG å få kommentar fra styreleder Ivar Strømsjordet eller daglig leder Dag Lindseth Andersen mandag kveld.

Fredag kveld sendte klubben ut en pressemelding om at de hadde igangsatt en intern utredning. Bakgrunnen var artikler om at hovedtrener Henrik Pedersen skal ha uttalt seg på en rasistisk måte. Pedersen tilbakeviste beskyldningene.

Siden har Godset jobbet med å finne ut av saken og komme frem til en konklusjon.