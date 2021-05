Dette betyr et kommersielt samarbeid.

I FORM: Kristoffer Zachariassen scoret Rosenborgs eneste mål i serieåpningen mot Vålerenga. Kampen endte 1–1. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Zachariassen: − Jeg har alltid løpt mest

TRONDHEIM (VG) Etter hver trening, løper han i fire minutter. Alene. Det er kanskje ikke så rart at Kristoffer Zachariassen (27) løper i stykker motstanderne, kommer seg inn i feltet - og scorer mange mål.

Nå gleder han seg voldsomt til å fortsette der han slapp i 2020.

Kanskje er han Åge Hareides viktigste spiller denne sesongen. Fra sin midtbaneposisjon scoret Kristoffer Zachariassen 12 mål og ble Rosenborgs toppscorer (og lyspunkt) i en ellers svært varierende sesong for klubben.

I vinter, på løpstester i Rosenborg-regi, var det aldri noen tvil om hvem som skulle vinne. Spørsmålet var mer med «hvor mye». Kristoffer Zachariassen har en utholdenhet (han kaller det selv «fotball-utholdenhet») som virker ganske ekstrem i fotball-Norge.

– Den siste testen var på 25 kilometer. Den gikk ganske bra, smiler Zachariassen, der vi har satt oss utendørs ved Scandic Lerkendal i forkant av serieåpningen. Bergenseren smiler om kapp med sola, som denne dagen har vist seg over Trondheim. Han har det bra, mener han gjorde det rette valget ved å reise til Trondheim før 2020-sesongen. Og nå skal form og spillestil utvikles videre.

– Et unikum. Vi bruker Zachariassen for lite, innrømmer Åge Hareide - som sier til VG at klubben må «lete» etter løpsfenomenet oftere enn de gjør på banen - fordi Zachariassen ofte har løpt seg ledig.

Zachariassen selv er enig. Han kan med hell brukes mer. Men hvordan startet egentlig denne «Forrest Gump»-varianten av en fotballspiller? Han kan sammenlignes med spillere som Roar Strand og Øyvind Leonhardsen, løpsmaskiner under Drillo-tiden. «Leo» sier til VG at han hadde over 80 i O2-opptak, noe som er ekstremt høyt. Han sier også:

– Jeg trente mye løping, mange repeterte sprinter med bra timing - noe som kjennetegner dagens fotballspillere på høyt nivå.

KLAR: Kristoffer Zachariassen under intervjuet med VG forrige uke. Nå er han mer enn klar til seriestart. Foto: Knut Espen Svegaarden

– Jeg har alltid løpt mye, helt fra jeg var liten, alltid løpt mest egentlig. For meg var det alltid viktig at det ble en solid økt ut av hver trening, så jeg la ofte inn noe ekstra. Og jeg begynte tidlig med det vi kaller «doggiser», flere spurter på til sammen fire minutter. Jeg gjorde heller det enn å løpe på mølla, sier Zachariassen.

Han snakker om «en kilometers høyintensitetsløp». Det er spurtene som er de viktigste - og om at han legger inn fire minutter med spurter etter hver trening.

Det har, på mange måter, ført Zachariassen dit han er i dag. Men det tok tid før han fikk gjennombruddet. Han spilte 2. divisjon og Obos-liga i mange år før noen tok sjansen på ham, og det ble ikke Brann. Det er ikke alltid like enkelt å bli profet i eget land.

– Det er litt sånn - enten slår du gjennom i Brann, eller ikke. Det ble ikke til at min sjanse kom, sier Zachariassen. Han poengterer at han ikke er bitter på Brann.

Men Sarpsborg og Thomas Berntsen så noe i Nest-Sotra-spilleren da han var 23 år.

Og tok han med over fjellet. Gjennombruddet kom raskt da han først fikk sjansen i Eliteserien, og han er et godt eksempel på at du ikke skal gi opp - selv om sjansen ikke har kommet før du er midt i 20-årene.

– Jeg er veldig glad for at Sarpsborg tok sjansen på meg, satset på meg, etter et treningsopphold. Jeg har mye å takke Thomas Berntsen for i dag, sier Kristoffer Zachariassen - som fikk med seg tre sesonger, en bronsemedalje i serien og et eventyr i Europa på de tre årene.

Så gikk ferden videre til Trondheim.

– Jeg ville ikke endret på noe jeg har gjort, håpet er at jeg kan få oppleve et eventyr til i Europa, fordi det var så gøy, sier Kristoffer Zachariassen. For han er det viktig å utvikle den spillertypen han er, ikke prøve å bli en annen, selv om han gjerne skulle vært nest-sist på flere scoringer, ser han at han - kanskje - heller er den som «løper inn» mål.

– Jeg skal orke alle løpene inn i «boks». Og da mener jeg 8–12 mål i sesongen er realistisk for meg, sier Kristoffer Zachariassen til VG.

Hittil i 2021-sesongen er det blitt ett mål på de fire første kampene.

