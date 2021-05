SVENSK SUKSESS: Samuel Adegbenro herjer i Norrköping. Foto: Stefan Jerrevång/TT / TT NYHETSBYRÅN

Opplysninger til VG: RBK fikk «under 100.000» for svenskesuksessen Adegbenro

Norrköping-speider Stig Torbjørnsen mener det var et kupp å hente Samuel Adegbenro (25) «meget billig» fras Rosenborg. RBKs sportslige leder Mikael Dorsin svarer at klubben er fornøyd med avtalen.

Publisert: Nå nettopp

– Det var en spiller som ikke fungerte i Rosenborgs planer. Han var på vei til Tyrkia, men av en eller annen grunn valgte de ham bort. Han var ikke i Åges planer. Han var opptatt av å komme seg vekk fra RBK siden han ikke ble satset på. Sånn sett ser det ut til å være en drømmeovergang for meg, Norrköping og Samuel selv, sier Torbjørnsen, speideren som hentet nigerianeren fra Rosenborg og Lerkendal til Norrköping.

Etter fem runder er den tidligere Rosenborg-spilleren toppscorer i Allsvenskan med fem mål og lovordene hagler over hans inntreden i svensk fotball.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Discovery+

– Det er ingen hemmeligheter. Det er mye likt, men laget gjør det veldig bra og jeg prøver bare å jobbe hardt. Noen ganger er det bra med en frisk start. Det var viktig for meg å få spille fotball, sier Samuel Adegbenro til VG.

les også Adegbenro fra Rosenborg til toppscorer i svensk fotball: – Han har alt

– Han passer bedre inn hos oss enn i RBK hvor det er ganske strikt og rigget i 4–3–3. Her spiller han i en litt friere rolle og benyttes i alle de tre offensive rollene. Han har vært vår beste spiller i vinter og i de første seriekampene, sier Torbjørnsen.

SVENSK BLINK: Talentspeider Stig Torbjørnsen har suksess i Norrköping. Her på Ullevaal stadion i 2015. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB

– Dere fikk ham for ganske lite penger også?

– Ja, meget billig. Det er en av de billigste jeg har hentet noen gang. Det er spesielt. Det setter overgangen i enda bedre lys. Overganger må alltid settes opp mot pris. Jeg mener han bør ha en mye høyere verdi enn RBK satte på ham, svarer Torbjørnsen.

Speideren ønsker ikke å gå inn på summer, men etter det VG erfarer var overgangssummen på under 100.000 kroner.

FAKTA: Har forlatt RBK det siste året: Rosenborg har også fått kritikk for andre ting i spillerlogistikken. Foruten Adegbenro, har klubben det siste året kvittet seg med profiler som Tore Reginiussen, Vegar Eggen Hedenstad, Marius Lundemo, Pål André Helland og nå senest Gustav Valsvik. Alle disse fem spillerne gikk enten ut kontraktstiden, eller så ble partene enige om å terminere kontrakten.

Reaksjonene har vært mange både fra inn- og utsiden: «Man kan ikke bare hive folk ut døren», sa Reginiussen i et intervju med VG i januar.

– Vi gjør alltid det vi tror er best for Rosenborg, både sportslig og økonomisk. Nå noen sitter med høye lønninger og høye bonuser, og så er det ikke sikkert man skal bruke dem særlig mye. Vi i Rosenborg må tenke at man kan spare på lønninger og bonuser. Det er jo ikke slik at man bare gir bort, det kan også gagne Rosenborg, sier sportslig leder Mikael Dorsin. Vis mer

Torbjørnsen, som tidligere har vært ansatt som speider for nettopp Rosenborg, er usikker på Adegbenros verdi nå.

– Det er vanskelig å svare på nå etter fem kamper, men de fleste toppscorere blir solgt for ganske mye penger til utenlandske klubber. Jeg klarer ikke å se at han skal være billigere enn Hauge og Zinckernagel, for eksempel. Han ender kanskje ikke opp i Premier League, men verdien er nok ganske lik, sier han.

Adegbenro legger ikke skjul på at han en gang i fremtiden kan tenke seg å ta steget videre.

– Det er drømmen min, men akkurat nå tenker jeg ikke så mye på det. Jeg er veldig glad for å være her, sier nigerianeren.

Dorsin: – Vi har sikret oss

Sportslig leder i Rosenborg, Mikael Dorsin, mener overgangen endte opp med å bli en god avtale for Norrköping, men en mulig solid avtale for RBK også.

– Han hadde ett år igjen av kontrakten, og både vi og han følte for å prøve noe nytt. Vi aksepterte et bud fra Tyrkia, men av ulike årsaker ble ikke noe der. Norrköping kom på banen, og da slapp vi ham dit. Vi gjorde en avtale, og jeg håper at han gjør det bra, forteller Dorsin.

– Betyr det at dere har sikret dere gode midler om han gjør det bra?

– Vi er sikret veldig gode midler i kassen om han gjør det bra. Det stemmer at overgangssummen ikke var veldig gøy, men Samuel hadde ett år igjen av avtalen så det var vanskelig å få mye penger for ham når ingen klubber var interessert i å kjøpe han. Skulle RBK fått mye penger burde vi solgt ham etter kampene mot Ajax i 2017, svarer Dorsin.

Svensken ønsker ikke å kommentere den nøyaktige prislappen på Adegbenro av respekt for de andre partene i avtalen.

Adegbenro tror ikke Rosenborg angrer på at de lot ham gå:

– Jeg tror ikke det. Man kommer og går. Sånn er fotball og det er mange veldig gode spillere der, sier han.

SPORTSLIG LEDER: Mikael Dorsin forteller at han er fornøyd med avtalen de fikk med Norrköping da Adegbenro dro fra Lerkendal i januar. Her fra et styremøte utenfor Lerkendal sommeren 2020. Foto: Helge Mikalsen/VG

Dorsin peker også på at Adegbenro har en skadehistorikk, samtidig som nye og yngre spillere vokste fram i kantrollene. Han mener at overgangen også viser at Rosenborg har en god stall.

– Spillere gjør det ulikt i ulike klubber. Det handler om miljø, spillestil, og hvordan stoda er «her og nå» i den klubben man er i. Og så spiller jo lag litt forskjellig type fotball, som også må være med i regnestykket. Da kan han plutselig levere og bli het på markedet igjen for andre klubber. Derfor var ikke det viktigste for oss å få en høy overgangssum, men å få en stor, bra oppside om han lykkes og blir solgt. I dette tilfelle har vi lyktes å få til en veldig bra oppside.

PS: Allsvenskan ser du på Discovery