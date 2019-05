SUPER-SUPPORTERE: Union Berlin har enestående fans. Her skaper de stemning i den siste seriekampen, mot Bochum, sist helg. Det ble kvalikplass, og nå skal hovedstadsklubben opp mot Stuttgart. Foto: LEON KUEGELER / X03731

Denne klubben blør supporterne for

I skyggen av Stasi-støttede Dynamo Berlin var Union Berlin arbeiderklassens klubb i det gamle DDR. Nå spiller de for å komme til 1. Bundesliga i det samlede Tyskland. Supporterne er bokstavelig talt villige til å blø for Union.

DDR-klubbene har ikke markert seg så voldsomt i den gjeveste tyske ligaen etter gjenforeningen for snart 30 år siden, men nå har Union Berlin sjansen til å rykke opp i et kvalik-spill mot «Mercedes-klubben» Stuttgart. Hovedstadsklubben har aldri vært på nivå én i det forente Tyskland.

Union Berlin er ikke en vanlig fotballklubb. Det er en kultur, i hvert fall for supporterne. For drøyt ti år siden jobbet 2400 frivillige 140 000 timer dugnad for å modernisere stadion utenfor Berlin, ifølge Guardian.

Supporterne samles hvert eneste år på denne stadion for å synge julesanger i 90 minutter – uten at det er noen kamp. Tradisjonen startet i 2003. Nå kommer det titusener til stadion for å synge julen inn.

Union Berlin er ikke milliardærenes lekegrind. Det er den vanlige mann og kvinne som trykker klubben til sitt bryst. Det har de gjort helt siden DDR-tiden, den gang alle hatet naboklubben, Stasis Dynamo.

I 1997 sto Union Berlin på konkursens rand, men en kronerulling blant supporterne reddet klubben. Tidlig på 2000-tallet ble det trøbbel igjen. Da startet de kampanjen «blø for Union». Supporterne ga blod, og pengene for det ga de til klubben. Det ble 10 euro for hver som ga blod, og mange kjøpte «blø for Union»-T-skjorter til 15 euro stykket.

Bare et fåtall klubber beliggende i det tidligere DDR har vært oppe i 1. Bundesliga. Dynamo Dresden, Energie Cottbus, Hansa Rostock og to Leipzig-klubber.

Union hadde muligheten til å bli nummer to og sikre seg direkte opprykk, men det ble til slutt 3. plass og kvalifisering.

– Vi legger vekk den negative energien fra den skuffelsen og henter ny og positiv energi, sier trener Urs Fischer til Kicker.

Samtidig: Kvalik-spill er utvilsomt suksess for Union.

– Når handler det om å skaffe seg et godt utgangspunkt før returkampen. Så er det alt eller ingenting på hjemmebane.

Publisert: 23.05.19 kl. 16:20

