Se Vegard Hansens Molde-spøk: «Festet» med russen

Mjøndalen-trener Vegard Hansen postet en video hvor han hygget seg med russen i Molde, kvelden før lagene møtes på Aker Stadion.

– Det var ikke noe tur for å være ærlig. Jeg satt bare inne i en buss på en bensinstasjon i ett minutt. Vi skulle kjøpe noe godteri, så kom bussen forbi. Da ba vår oppmann meg gå inn. Russen synes det var gøy, så gjorde vi det, forklarer Hansen til VG

Bakgrunnen for Hansens stunt er ikke til å ta feil av. Natt til tirsdag 7. mai var flere Molde-spillere med russen på fest, har VG informasjon om.

Molde-trener Erling Moe uttalte tirsdag at tre av hans spillere hadde brutt lagets interne alkohol-regler.

– Det har vært en stor sak i Fotball-Norge. Vi må innrømme at det er ett stunt, så håper jeg ingen blir støtt av det. Alle skjønner humoren her. Det er uvanlig for en Eliteserie-klubb å gjøre sånn, men vi er litt annerledes, sier Hansen.

I morgen møtes Molde og Mjøndalen til seriekamp. Kvelden i forveien ankom Hansen «Rosenes by».

– Akkurat innenfor

Klokken 21.48 lørdag kveld tvitret han: «På plass i Molde. Hvor ruller russen i kveld».

En drøy time senere la han ut video i en russebuss:

– Vi liker egentlig ikke å ha det gøy på bekostning av andre, men vi synes dette var akkurat innenfor, sier Hansen til VG.

Erling Moe skriver dette i en SMS til VG om motstander-trenerens video:

– Er han ute og ruller, og har det artig i kveld, så får vi håpe han tar litt lett på oppgaven i morgen. Etter Mjøndalens knallsterke sesongåpning skjønner jeg det.

Tøff kamp

Vegard Hansen mener at Molde-spillernes alkohol-overtramp også kunne hendt i Mjøndalen.

– Det kan skje flere steder. Vi skal ikke si at det ikke kunne skjedd i Mjøndalen. Det tør jeg ikke, men i likhet med de andre lagene er vi seriøse og trener bra. Jeg synes ikke Molde-glippen var så ille at den ikke kan tulles med, sier Hansen.

Molde leder Eliteserien med 16 poeng etter syv kamper. Mjøndalen er midt på tabellen med åtte poeng.

– Vi møter sannsynligvis Norges beste lag akkurat nå. Det er en artig utfordring for oss, sier Hansen.

Molde-direktør Øystein Neerland svarte fredag «dere får se» på spørsmål om de aktuelle spillerne vil bli utelatt fra kampen.

Publisert: 11.05.19 kl. 23:33