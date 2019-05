Klopp: Vi bør ikke feire før det står 3–0 til Brighton etter 88 minutter

Jürgen Klopp (51) skjønner om Liverpool-supporterne blir påvirket av rapportene fra kampen Brighton-Manchester City under søndagens kamp mot Wolverhampton.

Søndag kl. 16.00 skal Premier League avgjøres. Manchester City tar gull om de vinner. Liverpool kan ta trofeet om de vinner - og City ikke vinner sin kamp. Om City taper og Liverpool spiller uavgjort, tar City ligatittelen på bedre målforskjell. Klopp friskmeldte fredag Mohamed Salah og Andy Robertson - mens Roberto Firmino fortsatt er uaktuell. Jordan Henderson er imidlertid klar.

– Jeg skjønner at supporterne våre på tribunen kommer til å bli påvirket av rapportene fra City-kampen. Det er helt naturlig. Men vi bør ikke feire før det står 3–0 til Brighton, og det har gått 88 minutter, smilte Jürgen Klopp i møte med media på Liverpools treningsanlegg fredag.

– Brighton er full av gode fotballspillere, og jeg vet at de kommer til å gjøre alt.

Jürgen Klopp snakket også om sitt gode forhold til Liverpool-fansen.

– Supporterne må ta meg som jeg er. Jeg er et enkelt menneske. Jeg vet ikke om det er flaks eller tilfeldighet at vi passer så bra sammen. Men alt handler om hva gutta presterer. Jeg kan bli betraktet som den morsomste karen i verden, men om gutta ikke spiller bra, er det ingen som ler av vitsene mine!

På fredagens pressekonferanse snakket Klopp også om forholdet i Liverpool-troppen.

– Forholdet mellom oss har blitt bedre og bedre. Spillerne har jobbet veldig tålmodig og konsistent. Det er kanskje det vanskeligste i en fotballspillers liv. Det er mange gode fotballspillere der ute, men å være konsistente uke inn og uke ut er virkelig vanskelig.

– Vi har virkelig en spesiell gruppe, sa tyskeren.

Han tok også opp de vanvittige hotellprisene som Liverpool- og Tottenham-fansen opplever i Madrid i forbindelse med Champions League-finalen der. De to klubbenes fans sendte tidligere fredag ut en felles redegjørelse.

– Det er åpenbart at reisebyråene og hotellene ikke er dumme ... Madrid er utrolig dyrt, men det er i det minste ikke i en annen del av verden. Hvordan kan du legge finaler til Kiev og Baku, undret Klopp - og lurte på hva de som bestemmer sånt spiser til frokost.

Liverpool-sjefen kom også med en Brexit-spøk, som tydeligvis ikke alle på pressekonferansen skjønte. Han ble spurt om Englands fantastiske resultater i Europa denne sesongen:

– De store klubbene i England vil forbli i Europa med alt de har. Resten av England ønsker ikke det!

Klopp hadde også selvironi på sin egen alder da han ble spurt om han sover godt om natten:

– Jeg sover godt og sovner ganske tidlig om nødvendig. Men som alle i min alder vet, så våkner vi tidlig og er oppe tre ganger om natten også.

Klopp mener at Wolverhampton blir en vrien motstander.

– Wolves har split god fotball og er sensasjonelt gode på kontringer. De er rolige og organiserte, og Nuno gjør en fantastisk jobb der, sier Liverpool-sjefen om sin kollega Nuno Espírito Santo.

Tirsdagens sensasjonelle triumf mot Barcelona mener Klopp var et viktig kapittel ikke bare i Liverpools historie, men i hele fotballhistorien.

– De fleste hadde nok trodd at jeg kom til å sitte her og snakke om at vi ikke kom til Champions League-finalen og at det ville bli vanskelig å bli Premier League-vinner. Nå er vi i Champions League-finalen og det er fortsatt vrient å vinne Premier League.

Publisert: 10.05.19 kl. 13:07