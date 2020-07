MOT SØLV: Lionel Messi og Luis Luis Suárez (nærmest) er her i aksjon mot Espanyols Marc Roca, Fernando Calero og Bernardo Espinosa. Foto: Joan Monfort / AP

Barcelona mot sølv: – Skrikende behov for ny ledelse

Det lukter ligagull nummer 34 til Real Madrid - etter to Barcelona-år.

Nå nettopp

Her er torsdagens oddstips!

– Det oppleves nok som et stort nederlag for Barcelona at erkefienden er best, men jeg vil ikke si at det er bekymringsfullt i seg selv, sier Tobias Storruste Dahle, som skriver om spansk fotball, blant annet for Barca-supporternes Blaugrana.

– Bare to ganger i klubbens historie har Barcelona klart å vinne serien tre sesonger på rad; én gang under Johan Cruyff og én gang under Pep Guardiola, fortsetter Barca-eksperten.

Han mener det er naturlig å bli slått noen ganger «når hovedkonkurrenten er en av verdens mestvinnende fotballklubber gjennom alle tider».

Fredag er det mulig å vinne 353 millioner kroner i Eurojackpot! Her kan du teste vinnerlykken!

Tobias Storruste Dahle mener likevel at problemene stikker dypere og har klare meninger om hvilke utfordringer som Barcelona har på ulike områder:

1. Ledelsen: Akkurat nå føles det som klubben står på vent frem til presidentvalget som skal avholdes neste vår/sommer. Dahle mener at det er et skrikende behov for en ny ledelse i klubben.

– Klubbpresident Bartomeu fremstår ikke som rett mann til å ta de nødvendige beslutningene som kreves. Han har slitt ut omgivelsene sine, mener eksperten - og sikter blant annet til den sterke kritikken fra Lionel Messi.

2. Trenerne: Quiqué Setién og trenerteamet hans kom inn etter halvspilt sesong, til en klubb i fullstendig kaos, mener Dahle.

les også Straffedrama gir Barcelona gulltrøbbel: Messi scoret sitt 700. mål

– Noen hevder at tilliten til ham allerede er svekket i spillergruppa. Det er ikke til å legge skjul på at Setiéns prestasjoner til nå har vært skuffende. Samtidig er det lenge siden en Barcelona-trener har hatt dårligere forutsetninger enn Setién. I det legger jeg at han har vært nødt til å jobbe under ekstremt stor utenomsportslig uro, og han har en tynn, aldrende stall til rådighet.

Barca-eksperten understreker også at «Setién ubønnhørlig tilhører den sittende ledelsen» og at det i presidentvalgkampen vil skremmes med Xavi Hernández og Pep Guardiola.

3. Spillergruppen: – Barcelona er nødt til å gjøre en del utskiftninger i spillerstallen i sommer. Jeg tror veldig mange er enig med meg i at Luis Suárez er ferdig, sier Tobias Storruste Dahle.

– Glimtvis viser han hva som bor i ham, men generelt sett holder han ikke nivået lenger, og lønnen hans er kolossal.

– Barca jobber med å hente Lautaro Martínez fra Internazionale, men Barcelona greier ikke å betale for ham uten å selge eller bytte bort én eller flere spillere.

Barcelona-eksperten mener at hierarkiet må brytes opp, både i ledelsen og i spillergruppa.

les også Real Madrid stormer mot ligagull etter ny seier

– Pep Guardiola kvittet seg med Deco og Ronaldinho før sin debutsesong. Noe tilsvarende bør gjøres nå. Samtidig bør klubben være så pragmatiske det er mulig å være. Disse problemene kan ikke løses over natta. Klubben må gjenreises, litt etter litt.

Her kan du spille Eurojackpot, Lotto eller Vikinglotto!

Trøsten for Barcelona-tilhengerne er at unge, fremadstormende spillere som Ansu Fati og Riqui Puig har skapt stor begeistring.

– I dem tror jeg Barça har fått to førstelagsspillere i mange år fremover, kanskje til og med to stjernespillere, mener Tobias Storruste Dahle.

VG-tips. Barcelona-seier med handikapp.

Dette er Barcelonas siste hjemmekamp i denne ligasesongen, og målet er å sikre tre nye poeng i et håp om ta innpå Real Madrid - som er fire poeng over med to kamper igjen.

Det betyr at Real Madrid i sin hjemmekamp mot Villarreal til samme tid kan sikre ligagullet i kveld, og da kan det jo hende at motivasjon glipper en liten grann for katalanerne.

Uansett er Barca ubeseiret på egen bane med fasiten 16–2–0 og 51–14 i målforskjell. Det hadde jo vært litt gøy å fullføre den fine statistikken vil vi anta.

Osasuna har vunnet fire av seks seneste ligamatcher. Men det er seks poeng opp til Getafe på den siste Europa League-plassen, og i praksis har ikke laget så veldig mye å spille for.

Vi lander på en hjemmeseier med 0–1–handikapp til 1,42 i odds, spillestopp er kl. 20.55 og Strive sender kampen. De mer vågale kan teste ut hjemmeseier med 0–2-handikapp til 2,10 i singlegodds.

Publisert: 16.07.20 kl. 13:38

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.

Fra andre aviser