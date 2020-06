I FORM: Torgeir Børven scoret to nye mål mot Start, lørdag. Og kunne smile i møte med journalistene i mixed sone. Foto: Tor Erik Schrøder

Børven om RBK-kaoset: – Får det jo med meg

KRISTIANSAND (VG) Når RBK-klare Torgeir Børven (28) blir å se i Trondheim, er fortsatt uklart. Fortsatt må han følge dramaet i Rosenborg fra utsiden.

Børven blir Rosenborg-spiller 1. august. Med tre dager igjen av overgangsvinduet i Norge må trønderne komme til enighet med Odd om en pris dersom han ikke skal bli spilleklar først når neste registreringsvindu åpner – i september.

Mens forhandlingene pågår om hans fremtid har det vært fullt kaos i Rosenborg. Torsdag fikk Eirik Horneland sparken etter en elendig sesongstart.

– Jeg følger jo med på norsk fotball, så jeg får det jo med meg, sier Børven til VG etter to nye scoringer og 5–0-seier over Start for sitt Odd.

– Og hva syns du?

– Det skal jeg ikke mene så mye om. De må gjøre det de mener er best for Rosenborg. Og det regner jeg med de har gjort. Så må de stake ut en kurs. Så må de velge en trener som står for det og gå all in.

Søndag kveld fikk trønderne en etterlengtet opptur da de slo Brann 2–1 i sluttminuttene.

les også Børvens «beskjed» til Rosenborg: Pung ut

Lørdag presenterte VG flere av kandidatene til trenerjobben i Trondheim. At det blir ny trener betyr ikke all verden for 28-åringen, han har jo tross alt ikke hatt den gamle.

– Jeg håper ikke det har noen følger for meg. Alle starter med blanke ark når en ny trener kommer inn.

Sjekk den rare feiringen etter 4–0-målet lørdag:

– Best i Norge

Akkurat nå skulle Rosenborg hatt bruk for fjorårets toppscorer. Etter 21 mål i 2019 har han pangstartet årets sesong med fem mål på fire kamper.

– Den beste spissen i Norge, soleklart, sier Odd-trener Jan Frode Nornes.

– Børven fortsetter der han slapp i fjor, kanskje ikke så vanskelig å score i dag. Odd sitter med gode forhandlingskort på hånden før vinduet stenger, skriver Eurosport-ekspert, Kjetil Rekdal på Twitter.

les også Odd rundspilte Start: – Beste jeg har sett på lenge

– 100 prosent profesjonell

Børven sier følgende til VG på spørsmål om det var dumt at han allerede hadde forhandlet frem lønnen i Rosenborg.

– Nei da, det er sånn det er. Gjort er gjort. Det er ikke noe jeg får gjort noe med. Jeg får bare prestere, så kommer det kanskje nye muligheter også, sier Børven og gliser.

Han har allerede uttrykt at han synes Odds angivelige prisforlangende på fire millioner er «useriøst». Men likevel leverer han på banen, og får ros for det:

«Det Børven har levert etter at han ble klar for RBK er forbilledlig, og det viser hva slags type storscoreren er. Hamrer inn mål, jobber hardt og er 100% profesjonell. Mange spillere ville sutret, prestert dårlig og hatt hodet en helt annen plass», skriver TV2-ekspert Jesper Mathisen.

