Messi serverte da Barcelona satte press på Real Madrid

(Barcelona – Athletic Club 1–0) Barcelona tok tilbake tabelltoppen etter en sliteseier over Athletic Club.

Dermed blir det nok en fin bursdagsfeiring for Lionel Messi, som fyller 33 år onsdag. Argentineren var som vanlig sentral. Riktignok ble det ingen mål på superstjernen, men han inntok servitørrollen da Barcelona presset på for mål de siste 20 minuttene.

Med en liten smart pasning sendte han Ivan Rakitic gjennom alene med keeper etter 71 minutter, og fra seks-syv meter sendte Rakitić over Unai Simon.

For Messi var det hans 400. ligakamp for Barcelona siden starten på 2008/2009-sesongen, sesongen hvor han vant Ballon d’Or – Gullballen – for første gang. På de 400 kampene har han scoret elleville 409 mål og notert seg for 168 målgivende pasninger.

Denne sesongen har argentineren scoret 21 mål på 26 kamper, og den målgivende pasningen til Rakitić var hans 15. for sesongen.

Seieren var også helt nødvendig for Barcelona, ettersom Real Madrid tok over ledelsen i den spanske toppdivisjonen på innbyrdes oppgjør etter forrige serierunde. Da spilte Barcelona uavgjort borte mot Sevilla.

Etter målet hadde Barcelona god kontroll på motstanderen, og var betraktelig nærmere mål nummer to enn Athletic Club var i nærheten av en utligning.

Med tirsdagens tre poeng er Barcelona igjen tilbake på topp av tabellen, men de er fremdeles avhengige av at Real Madrid må avgi poeng i løpet av de siste åtte kampene som gjenstår av den spanske sesongen for at de skal kunne vinne LaLiga for tredje år på rad.

Real Madrid spiller sin neste kamp hjemme mot Real Mallorca onsdag kveld.

