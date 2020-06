FORBANNET: Vegard Forren sier han ble «veldig forbannet» av måten Brann slapp inn mål på mot Rosenborg. Her er han under kamp mot Aalesund forrige uke. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Forren med Horneland-stikk: – Hadde vært en fordel for oss

BERGEN (VG) Vegard Forren (32) skulle ønske Eirik Horneland (45) fortsatt var Rosenborg-trener på Brann Stadion søndag kveld.

Den tidligere Molde-stopperen innrømmer at han har fulgt med på kaoset som har preget RBK etter den svake sesongstarten og sparkingen av Horneland natt til fredag.

– Vi har nå fokuset på oss selv, men du får det med deg når det er mye som skjer. Det er aldri artig med de trenerbyttene, men jeg tror kanskje det hadde vært en fordel for oss Horneland hadde tatt en kamp til, sier Forren til VG og forklarer:

– Noen ganger får du litt positiv respons av trenerbytter, du får en gjeng som vil vise at de takler når det går litt imot. Det siste målet er veldig tilfeldig, men gode lag og store klubber får snudd det på mest mulig rare scenarioer. Det var sikkert godt og viktig for dem, men desto verre for oss.

Forren satt på tribunen da Rosenborg avgjorde kampen med en bisarr Carlo Holse-scoring etter en kjempetabbe av Brann-stopper Bismar Acosta, som hadde kommet inn for nettopp Forren.

Situasjonen oppsto da keeper Ali Ahamada spilte en litt upresis pasning til Acosta, som bommet på mottaket og mistet ballen.

Veteranen fra Kyrksæterøra lar seg frustrere av at lagkameratene ikke valgte å gjøre det enklere da kampuret tikket mot overtid.

– Når du har 1–1 så sent, kommer ordet «kynisme» inn. Om du skal «kælke» ballen på tribunen eller spille en ball i en presset situasjon … Det må vi lære. Det ender opp i en komisk sak. En situasjon vi kunne avverget før vi havner der. Litt skuffende, sier Forren.

Han var heller ikke fornøyd med Rosenborgs 1–1-mål som kom ved Even Hovland på en dødball like før pause.

– Det handler om å lære av det ordet «kynisme», gjentar Forren.

– Når du leder 1–0 og det siste som skjer i omgangen er en dødball, da skal du ikke være på etterskudd. Det er et kollektiv som svikter. Det må alle ta ansvar for.

– Dere snakket vel mye om dødballene til Rosenborg før kampen. Er det da ekstra irriterende å slippe inn et mål slik?

– Du blir veldig forbannet. Jeg prøvde å gjøre mitt beste med å dirigere og være veldig tydelig på hvordan jeg vil ha det både med linje og folk på tå. Da er det veldig skuffende at vi slipper inn et så enkelt mål. Det er en rolle jeg føler er mye av mitt ansvar, så jeg føler litt ekstra på det. Det er skuffende, sier Forren.

Brann-kaptein Daniel Pedersen mener laget mistet «kvalitet med ballen» da trener Lars Arne Nilsen valgte å bytte ut Forren etter en drøy time. Men til tross for at det var innbytteren hans som gjorde den skjebnesvangre feilen, angrer ikke Nilsen på at han gjorde det:

– Forren spiller mer og mer. Vi prøver å spille ham i form. Nå spilte han litt over en time. Han ser bedre og bedre ut, men vi kunne ikke la ham spille 90 minutter. Det ble mye rokkeringer, men jeg synes vi holder trykket oppe.

– En stygg feil, sier Nilsen om Acostas uheldige inngripen.

Publisert: 29.06.20 kl. 20:03

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 3 3 0 0 13 – 5 8 9 2 Molde 3 3 0 0 8 – 3 5 9 3 Brann 3 2 1 0 7 – 3 4 7 4 Strømsgodset 3 2 1 0 6 – 4 2 7 5 Vålerenga 4 2 1 1 6 – 7 -1 7 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykk

