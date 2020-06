FORSVARSTALE: José Mourinho likte ikke at Paul Merson satte spørsmålstegn ved Harry Kanes muligheter til å blomstre under den portugisiske Tottenham-manageren. Her er han fotografert under kampen mot Manchester United fredag. Foto: GLYN KIRK / POOL

– Jeg har vært aggressiv mange ganger. Det kan jeg fortsatt være.

Hva kan få José Mourinho (57) til å holde en fire og et halvt minutts forsvarstale? Jo, hvis du tviler på om Harry Kane (26) kan skinne i den portugisiske Tottenham-managerens spillestil.

For mindre enn 10 minutter siden

Det var Paul Merson, tidligere Arsenal-stjerne og nå ekspert på Sky, som sa at Kane vil vurdere sin fremtid i Tottenham på grunn av Mourinhos spillestil.

– Jeg tror han vil tenke seg nøye om etter sesongen. Jeg tror virkelig det. Jeg kan ikke se for meg at han scorer 25-30 mål neste sesong på den måten Mourinho ønsker å spille på, sa Merson.

Kane scoret syv mål på ti kamper under Mourinho før han ble skadet i januar og ikke var tilbake før nå etter corona-pausen.

På sin pressekonferanse mandag brukte José Mourinho fire og et halvt minutt på å lese opp et nøye planlagt svar til Merson. Portugiseren listet opp spisser som hadde blomstret under hans ledelse tidligere - som Didier Drogba, Karim Benzema, Diego Milito, Cristiano Ronaldo og Zlatan Ibrahimovic.

Se talen her:

Mourinho trakk også frem konkrete tall for hver av dem (ikke alle var riktige) og la ut hva de hadde prestert under ham:

– Jeg må si at jeg respekterer mennesker som Paul (Merson), og fordi jeg respekterer, vil jeg være hyggelig i svaret mitt. Jeg tror ikke han er klar for et dårlig svar, så jeg prøver å være hyggelig.

Mourinho sa senere under seansen, gjengitt av football.london:

– Jeg ga ham et svar. Jeg står fritt til å være uenig. Jeg kunne vært aggressiv i svaret mitt. Jeg har vært aggressiv mange mange ganger. Det kan jeg fortsatt være. Men jeg respekterer Paul og bestemte meg for å svare kun med fakta.

Tottenham-manageren sa at han ønsket å svare med fakta, fordi han har respekt for Paul Merson som ekspert. Mourinho var selv ekspert i Sky høsten 2019 - inntil han tok over London-klubben den 20. november 2019.

Mourinho regnet opp antall scoringer som hver av de nevnte spissene hadde under hans ledelse. Etterpå oppsummerte han:

– Så kjære Paul: Jeg har masse respekt for deg: Jeg tenker at Harry Kane ikke har noen problemer i det hele tatt med å score mål i mitt lag, spesielt når han er i form, når han er frisk og han har kommet inn i rutinene igjen.

Publisert: 23.06.20 kl. 13:25

