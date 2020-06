ELITESERIETRENERE: Fra venstre: Jan Frode Nornes (Odd), Jan Jönsson (Stabæk), Joey Hardarsson (Start) og Henrik Pedersen (Strømsgodset) har ansvar for klubber som Eurosport-eksper Joachim Jonsson mener kan ha godt av friskt blod i troppene sine. Foto: NTB scanpix / BJØRN S. DELEBEKK, VG

Ekspert mener disse klubbene må forsterke: – De er veldig sårbare

Natt til onsdag stenger overgangsvinduet for klubbene i Eliteserien. Eurosports fotballekspert Joacim Jonsson synes at flere lag bør gripe muligheten om de får den.

– Odd har hentet Bakenga, men de bør hente kantspillere. De har enormt behov for kantspillere. Nå spilte Kaasa kant, men han er i utgangspunktet ikke noen kant. De er veldig sårbare i den posisjonen, sier Jonsson om Odd.

Klubben fra Skien er ett av fire lag som svensken mener har størst behov for å foreta seg noe på overgangsmarkedet.

Et annet lag som blir trukket frem er Strømsgodset, som har slitt i de bakre rekker.

– De må ha en midtstopper inn. Nå har Tchamba vært skadet, og de er syltynne der, mener Eurosport-eksperten.

En mulig løsning kan finnes i Bergen, selv om svensken mener at Godset kunne hatt godt av en enda hurtigere midtstopper.

– De prøver seg helt sikkert på Christian Eggen Rismark. Han er helt ute i kulden der og må finne seg en ny klubb. Han passer kanskje ikke optimalt, men er i hvert fall ledig på markedet, sier Jonsson.

I FRYSEBOKSEN: Christian Eggen Rismark har tilsynelatende havnet bak både Ole Martin Kolskogen, Vegard Forren og Bismar Acosta i kampen om midtstopperplassene i Bergen. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Svensken mener at midtstopperen er den spilleren i Eliteserien som har størst behov for en overgang før 1. juli.

Selv er barnebarnet til Nils Arne Eggen ordknapp kvelden før kvelden.

– Jeg er Brann-spiller og forholder meg til det, skriver Eggen Rismark i en SMS til VG.

Kanskje kan Aalesund også ha et behov for midtstopper etter dette:

I tillegg mener Jonsson at på tross av at Darren Maatsen straks er spilleklar for Stabæk, bør de hente en spiss til.

Også på Sørlandet er det behov for forsterkninger.

– Start trenger en leder i laget. De faller ihop som et korthus når det går dårlig for dem, sier Jonsson, som mener at de trolig må lete utenfor Norges landegrenser.

Økonomi er imidlertid en faktor når det fortsatt er mye usikkerhet knyttet til tilskudd og redningspakker.

– Kanskje er det få eller ingen klubber som har råd, men kanskje er det likevel noen som tar seg råd.

Start har hatt en tøff start på sesongen:

Mest spenning er det imidlertid knyttet til om Torgeir Børven blir klar for Rosenborg før vinduet stenger, eller om han fortsetter som Odd-spiller til 31. juli.

Joacim Jonsson er ikke i tvil om hva RBK bør prioritere dersom det er et spørsmål om enten/eller.

– Selvsagt avgjørende for Rosenborg å få på plass Børven, men han er helt uinteressant om de ikke får tak i den treneren de ønsker. Det er viktigere å bruke pengene der.

Vinduet stenger ved midnatt natt til onsdag.

– Jeg håper at det blir texas, men jeg frykter at det blir rolig, sier Jonsson om «deadline day».

Publisert: 30.06.20 kl. 08:03

