Bamba hylles etter dobbel: – Han er livsfarlig

ÅLESUND (VG) (Aalesund – Brann 2–2) Daouda Bamba snudde kampen for Brann, men innbytter Hólmbert Fridjónsson sikret årets første poeng for Lars Bohinen og co.

Oppdatert nå nettopp

Solid defensiv struktur var Lars Bohinens mantra før kampen mot Brann. Og det var ikke vanskelig å forstå. Med elleve baklengs på sesongens to første kamper, var det helt nødvendig for AaFK å få tettet igjen bakover.

Brann – og spesielt Daouda Bamba – lykkes imidlertid med å trenge gjennom.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

– Han er livsfarlig. Han lukter mål i dag, og scorer to mål mot et lag som parkerer bussen. Det er vanskelig, men han er der han skal være, skryter Brann-trener Lars Arne Nilsen.

Begge Bambas mål kom etter pause. Det første etter et nydelig innlegg fra Petter Strand og det andre fra kloss hold bak et utspilt AaFK-lag.

– Hadde han fått spilt litt til, hadde han kanskje scoret ett til, men han skal kanskje spille igjen på søndag. Det er tøffe tak, kampene kommer tett på, sier Nilsen.

I neste runde tar Brann imot Rosenborg, mens AaFK skal møte Strømsgodset i Drammen.

les også Vikings svake start fortsatte mot Mjøndalen

– Idiotmål

Hjemmelaget lykkes godt med å holde unna Brann de første 45 minuttene. Bamba var nærmest også før pause med et saksespark som gikk like utenfor, men så mye mer klarte ikke gjestene å skape før pause.

Sunnmøringene lå tålmodige og ventet på en mulighet, og da Brann mistet ballen på egen halvdel, hugget vertene til.

Shaquill Sno, som fikk tillit fra start for første gang, snappet ballen og stormet mot mål. Nederlenderen forsøkte å avslutte selv, uten hell. Returen endte imidlertid opp hos Simen Bolkan Nordli, som fant Niklas Castro foran mål. Fra kloss hold sendte han de oransje og blå i føringen.

Angrepsspilleren ble toppscorer for AaFK i OBOS-ligaen i fjor, men dette var hans første mål i Eliteserien. En sen scoring i andre omgang fra innbytter Hólmbert Fridjónsson sørget til slutt for 2–2 og poengdeling.

– Det er godt å få poenget, og vi fortjener det virkelig. Vi slipper inn to idiotmål igjen, selvfølgelig, men vi står opp for oss selv og slåss til krampen tar oss. Det må vi gjøre i hver kamp til vi får litt bedre struktur på ting.

– Dere fremsto helt annerledes enn i 7–2-tapet mot Kristiansund?

– Det er moralen og arbeidsviljen og duellviljen som tar oss gjennom det i dag. 7–2 mot Kristiansund svei. Hvis det var en ting jeg var trygg på da kampen starten, var det at gutta kom til å løpe til de stupte. Men du må gjøre det med intelligens også, og ikke bare løpe én og én. Det synes jeg vi klarte, mener Bohinen.

Slo tilbake

AaFK har raknet fullstendig mot både Molde og Kristiansund, og lenge så det ut til at det samme skulle skje mot Brann. Bambas to raske mål i andre omgang sendte nok litt grøssinger nedover ryggen på AaFK-fansen, men denne gangen klarte de å slå tilbake.

Bohinen satte innpå Hólmbert Fridjónsson og fikk uttelling. En nydelig stikker fra Castro sendte islendingen alene med keeper, og da var spissen aldri i tvil.

– Vi er ikke nødvendigvis et forsvarslag og klarer ikke å kontrollere det inn. Men det var slitne gutter og jeg synes de har fantastisk innsats. Uavgjort er ikke helt feil, selv om vi kontrollerer kampen og bør vinne, mener Lars Arne Nilsen.

les også Truls Dæhli blir toppfotballsjef i Klaveness-fravær

Daouda Bamba scoret to mål mot AaFK. Det endte imidlertid med poengdeling i Ålesund. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Publisert: 24.06.20 kl. 19:52 Oppdatert: 24.06.20 kl. 20:48

Eliteserien S V U T M P 1 Molde 3 3 0 0 8 – 3 5 9 2 Brann 3 2 1 0 7 – 3 4 7 3 Bodø/Glimt 2 2 0 0 10 – 3 7 6 4 Kristiansund 3 1 2 0 9 – 4 5 5 5 Stabæk 3 1 2 0 4 – 2 2 5 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Les også

Fra andre aviser