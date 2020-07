forrige







Lars Bohinen tror sønnen Emil er klar for ny liga: – Attraktiv for flere managere

SANDVIKA (VG) Da Lars Bohinen (50) ble Aalesund-trener, slet Emil (21) i Stabæk, og det ble spurt om sønnen skulle være med på flyttelasset. Men Bohinen senior ville ikke risikere å være den som sto i veien for Emils utvikling.

To og et halvt år senere, derimot – mener Lars Bohinen at sønnen er i en helt annen fase av fotballkarrieren. Og da ville han ikke hatt betenkeligheter med å signere 21-åringen til et lag der han selv er hovedtrener.

– Det kunne jeg. Jeg har sagt til Emil at jeg ikke ville hentet ham til Aalesund for to år siden, for jeg vil ikke stå i veien for utviklingen hans. Men som ferdig spiller ville jeg ikke hatt noe problem. Nå hadde det gått, sier Lars Bohinen.

Det er for øvrig et hypotetisk spørsmål. For Emil Bohinens neste klubb blir ikke Aalesund. Men det er han og Stabæks neste motstander. Med en presset pappa på Aalesunds trenerbenk, og det er første gang de møtes som rene konkurrenter etter at Emil har etablert seg som en vital del av Stabæk-laget.

Derfor har VG samlet to bla’ Bohinen til en prat om forholdet mellom far og sønn, hvordan det blir å være motstandere, om den ufiltrerte evalueringen Lars gir Emil etter hver kamp og juniors litt trøblete fortid og lyse fremtid som fotballspiller.

LUGGEN LIK: Det er lett å se at Lars Bohinen (til venstre i 1994-utgave) er faren til Stabæk-spiller Emil Bohinen (21). Foto: VG og NTB Scanpix

Og selvfølgelig om duoen kunne taklet et trener-spiller-forhold på toppnivå. Men de slo seg kjapt fra seg tanken i 2018.

– Temaet kom opp. For det var en periode han slet – eller, klubben slet veldig med å sette ham på banen, gliser Bohinen senior om Stabæk.

– Et veldig vanskelig spørsmål. Jeg vet at pappa er en god trener. Men det er mye andre ting som kan stå i veien for at det, akkurat som at det finnes eksempler på at det kan gå. Det fungerte med Nilsen-familien i Brann. Om det var en risiko som vi hadde vært villige til å ta, det tror jeg ikke, sier Emil Bohinen.

Uansett fungerer pappa som en slags trener: Emil sier «farsan» er den første han ringer når fotball er temaet, og de snakkes flere ganger i uken. Litt om hverandre, litt om Aalesund, veldig mye om Emils prestasjoner i kamp for Stabæk. De evalueringene kommer som harde bredsidepasninger fra opphavet:

– Veldig ofte på detaljnivå og veldig ofte kritisk. Vi snakker ikke sammen for å si «det var veldig bra». Jeg vet hva som kommer. Det er det ingen tvil om. Men jeg tror vi to tenker veldig likt sånn, og jeg tåler det, sier Stabæks midtbanespiller og dødballspesialist:

les også Emil Bohinen forlenger med Stabæk

– Det er detaljene det dreier seg om for Emil. For det er detaljene som skiller de ordentlig gode fra de ikke fullt så gode. Derfor er jeg veldig detaljfokusert. Også er jeg veldig opptatt av at vi ser kamper på riktig måte. Ikke alltid forteller jeg Emil at jeg har sett kampen, for å høre hva han sier, så kan jeg gjøre meg opp et inntrykk av hvordan kampbilde han har for seg selv. Og det pleier ofte å være veldig riktig. Han er også veldig selvkritisk. Litt som jeg var selv, mener senior.

– Gir du ham tilbakemeldinger på samme måte som du gjør som trener til egne spillere?

– Jeg er nok mer direkte med Emil enn jeg kanskje kan være med spillerne. Jeg trenger ikke være så pedagogisk, føler jeg. Tror det går bra, sier Lars Bohinen og får et nikk fra andre siden av bordet – av det som nesten kunne vært et speilbilde av ham selv på 1990-tallet.

Som spiller på den tiden reiste Lars Bohinen tidlig ut fra Norge. Han var bare 20 da han dro til Sveits og Young Boys og dukket opp på klubbkontoret, der ingen visste at han kom. Da det samtidig viste seg at Bern-klubbens kvote på antall utlendinger var fylt opp, ble det utlån tilbake til Norge, men med retur til Sveits og siden en suksessrik proffkarriere i Premier League.

Emil har fylt 21, og Lars mener Stabæk-spilleren har «tatt» nivået i Eliteserien på en måte som ikke gjør det unaturlig å flytte på seg. Kanskje allerede i neste overgangsvindu.

TETT PÅ: Lars Bohinen med sønnen Emil (straks 5) på fanget før Vålerenga møtte Newcastle i UEFA-cupen i 2004. Foto: Jan Petter Lynau

les også Kilder til VG: Fransk toppklubb med bud på Bohinen

– Jeg tenker at det er en fin progresjon i utviklingen hans å komme seg til et høyere nivå. Få nye utfordringer, komme seg ut hjemmefra. Du må stimuleres hele tiden. Har du tatt ett nivå, må du gjerne prøve å nå et annet. Det trenger Emil og. Men det er viktig at han kommer til et nivå hvor barrieren ikke er for høy. Du må treffe på det nivået du skal lande på, sier Lars Bohinen, som garantert vil være tett på beslutningen rundt neste klubbvalg.

– Er det fristende å svekke konkurrenten Stabæk og gi råd om å reise videre?

– Jeg har selv jobbet i Stabæk, kjenner mange mennesker i og rundt klubben og ønsker at de skal gjøre det bra. Jeg er mer opptatt av Emils personlige karriere – når vi får muligheten til å gjøre det rette valget. Det har ingenting med Stabæk å gjøre, sier Aalesunds trener.

Han var sportsdirektør på Nadderud i tre sesonger fra 2007 til 2009 – alle årene med Jan Jönsson som hovedtrener. I fjor kom svensken tilbake, og ingen av Stabæks trenere har satset hardere på Bohinen junior.

Det har fungert bra. På kampene som er spilt siden svensken gjorde trenercomeback i Bærum i juni i fjor og frem til i dag, er det bare gullfavorittene Molde, Rosenborg og Bodø/Glimt som har tatt flere poeng enn Stabæk i Eliteserien.

Emil Bohinen har i likhet med klubben opplevd en voldsom progresjon. Han innrømmer at det ikke var like enkelt for noen år siden.

– Både 2016, 2017 og deler av 2018 var ganske tøft. En periode slet jeg med posisjonsspillet mitt og det defensive. Jeg hadde mye som tilsa at jeg ikke skulle spille. Men så følte jeg det kom på plass. Og da var neste steg å spille for å kunne fortsette utviklingen. Da sa det litt stopp. Etterhvert synes jeg at jeg burde spilt. Jeg følte jeg gjorde det bra, men fikk ikke spille, uansett. Det var nesten enda tyngre enn å gjøre det dårlig, reflekterer Emil Bohinen.

– Jeg måtte bare gå dypt inni meg selv og finne ut hvordan jeg skulle angripe motgangen. Det var aldri en vurdering å slutte. De som må gå den lange veien, når alltid lengst til slutt, mener han.

– Emil er mye mer lagspiller enn jeg var. Jeg var fryktelig ego og egentlig kun opptatt av meg selv. Det føler jeg ikke Emil er. Han har mer følelse for laget, hele bildet. Fra kamper husker han alle situasjoner og kan forklare det nøyaktig. Det er en styrke. Som gjør at du er attraktiv for flere managere. De vil ofte ha lagspillere, mener Lars Bohinen.

– Ville du som trener heller hentet spilleren Emil enn spilleren Lars?

– Kommer an på hva du trenger! Men jeg kunne godt tenke meg og hatt begge, gliser Lars Bohinen.

Publisert: 19.07.20 kl. 07:04

