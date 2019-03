GRUNN TIL Å GLISE: Ole Gunnar Solskjær ble torsdag ansatt som permanent manager i Manchester United. Foto: Fredrik Solstad

Eksperter om Solskjær-ansettelsen: - Fullt fortjent

Ole Gunnar Solskjær fikk torsdag formiddag en kontrakt på tre år som Manchester United-manager. Det mener flere eksperter er det rette valget for storklubben.

Nå nettopp







– Dette er stort. Stort for oss og stort for han. Så er det vanskelig å si noe annet enn at det er fullt fortjent, forteller TV 2-kommentator Øyvind Alsaker.

Solskjær-spesialen: Få siste Solskjær-nytt her

19. desember i 2018 fikk altså Ole Gunnar Solskjær en midlertidig ansettelse som manager for Manchester United . Etter han kom har klubben fått et gigantisk løft på banen, og kjemper nå om en topp 4-plassering i Premier League og er i kvartfinalen i Champions League.

– Resultatmessig er det helt formidabelt det han har levert. Når han kom til klubben var denne situasjonen helt utenkelig, men han har faktisk klart det, skryter Alsaker.

DIREKTE: Studiosending om ansettelsen:

les også Bekreftet: Solskjær ny United-manager

Han mener at de siste årene har ledet frem til denne ansettelsen. Etter den legendariske United-treneren Sir Alex Ferguson ga seg mener han at klubben har vært gjennom alle typer sjefer.

– David Moyes kom inn som en skotsk lagbygger, så kom Louis Van Gaal med en vanvittig CV og det gikk ikke. Da kom José Mourinho inn med hans nykker og ble heller ingen suksess, forteller kommentatoren og mener da at den siste brikken var å prøve noen som kunne ta klubben tilbake til røttene.

les også Cole om Solskjær: – Muligens den viktigste ansettelsen siden Ferguson

– Har nok vært klart en stund

En som har en fortid i Manchester United, og som spilte under Ferguson er Erik Nevland. Han tror denne avgjørelsen har vært klar en god stund allerede.

– De har nok diskutert dette i lengre tid, og det har bare vært et tidsspørsmål. De har nok avventet om resultatene plutselig skulle snu drastisk og det skulle bli krise, forteller Nevland.

Han beskriver ansettelsen som «spinnvill» og mener nå det blir viktig for den 46 år gamle manageren fra Kristiansund å ta opp kampen med rivalene Manchester City og Liverpool. Det er også Alsaker klar på.

– Han må nok klare å bygge opp laget til en seriøs tittelkandidat innen to år, forteller Alsaker.

Han tror mye spillerlogistikken er nøkkelen til Solskjær for å klare det.

– Han må bli kvitt de som ikke passer og hente inn 2–3 gode spillere. Da tror jeg mye er gjort, for han har jo bevist at han får mye til allerede med den gode stallen som alt er der.

Publisert: 28.03.19 kl. 10:48