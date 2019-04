SKJELT UT: Lillestrøm-trener Jörgen Lennartsson på sin tidligere hjemmebane Nadderud mandag kveld under oppgjøret mot Stabæk Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Stabæk-topp om LSK-trener: – Fremstår som et komplett rasshøl

Lillestrøm-trener Jörgen Lennartsson trodde det først det var en aprilspøk da han ble konfrontert med meldingen som en toppleder i Stabæk publiserte på Twitter mandag kveld.

Mindre enn 10 minutter siden







Dette er meldingen Richard Jansen (57) publiserte på den sosiale media-kanalen Twitter mandag 1. april:

– Jeg trodde det først var en aprilspøk. Utover det har jeg ingen kommentar, uttaler Lillestrøm-treneren til VG via Mortens Stokstad, som er samfunns -og kommunikasjonsansvarlig i eliteserieklubben.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

Richard Jansen har ifølge hjemmesiden til Stabæk Fotball vært sportslig leder i klubbens kvinnelag siden 2010. Fra 2010 til 2017 var han styremedlem i Toppfotball Kvinner. Richard Jansen har sittet som medlem av valgkomiteen i Norges Fotballforbund siden 2012. Han har også vært talsmann for Norsk Supporterallianse.

Richard Jansen var leder i Stabæk da svenske Jörgen Lennartsson (53) var trener for klubbens herrelag for åtte år siden, i 2011.

MANGE ÅR I FOTBALLEN: Richard Jansen jobber nå i Stabæk. Han har hatt flere verv i toppfotballen. Foto: Mette Bugge, Aftenposten

På spørsmål fra VG, forklarer Richard Jansen at hans reaksjon kom som følge av uttalelsene og opptredenen til Lennartsson etter Lillestrøms kamp mot Stabæk (1–1) på Nadderud stadion mandag.

– Jeg synes han fremstår veldig nedlatende, akkurat som da han var trener for Stabæk, sier Richard Jansen.

– Det er liksom banens skyld at Lillestrøm ikke vant 8-0, banen var jo like dårlig for begge lag, svarer Jansen på spørsmål om hva han synes var nedlatende ved uttalelsene.

Han avkrefter at meldingen på Twitter er en aprilsnarr.

Richard Jansen understreker imidlertid at han ikke mener at Jörgen Lennartsson er slik.

– Jeg sier ikke at han er slik. Han fremstår slik. Han kjører samme stil, da som nå. Han er en besserwisser, sier Stabæk-lederen til VG.

les også Henning Berg kritisk til to Nadderud-kamper på tre dager

Richard Jansen hevder at Jörgen Lennartsson ikke «gadd» hilse på ham da de var ledere i samme klubb. Årsaken var ifølge Jansen at han drev med kvinnefotball.

– Han var alltid nedlatende mot meg da han var i Stabæk. Han gadd ikke engang å hilse tilbake - fordi jeg drev med kvinnefotball. Vi pratet aldri sammen, fordi han ikke gadd. Det var ikke meg det sto på, sier den mangeårige Stabæk-lederen om den tidligere Stabæk-treneren.

Han vil ikke beklage ordlyden i Twitter-meldingen.

– Det får han tåle, sannsynligvis bryr han seg ikke, svarer Richard Jansen på spørsmål om ordlyden er vel krass.

Publisert: 01.04.19 kl. 23:57