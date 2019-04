SUPERDUO: Virgil van Dijk og Joel Matip (t.v.) jubler mot Bayern München. Til høyre Georginio Wijnaldum. Foto: ANDREW BOYERS / X03813

Stopperkompisen: – Alle blir bedre med van Dijk rundt seg

Virgil van Dijk (27) har fått mye av æren for Liverpools suksess. Laget har færrest baklengsmål av alle til nå i Premier League. Lagkamerat Joel Matip mener nederlenderen er komplett.

Da Tottenham ble slått 2–1 søndag, startet Matip og van Dijk nok en gang sammen i midtforsvaret. Det begynner å bli en vane nå.

– Alle blir bedre med van Dijk rundt seg. Han har hatt stor innvirkning på at vi spiller bedre. Det er flott å spille med ham. Han er komplett forsvarer, og han vet hva han skal gjøre, sier Matip i et intervju med Premier League Productions, gjengitt av Liverpool Echo.

– Alle forsvarere gjør ting litt forskjellig. Vi trenger tid for å bli kjent med hverandre. Det er normalt.

Jürgen Klopp bekreftet på sin pressekonferanse onsdag at Virgil van Dijk er i full trening og klar for Southampton-kampen fredag kveld. Han er den eneste, sammen med målmannen Alisson Becker, som har startet samtlige 32 kamper.

– Jeg har ikke et vondt ord å si om ham. Han er en herlig gutt. Men han vet at han trenger lagkameratene rundt seg. Det å forsvare seg, er et samarbeid, sa Liverpool-manageren.

Klopp er blant de mange som har hyllet hvordan van Dijk klarte å forsvare målet da han var alene mot både Moussa Sissoko og Heung-Min Son i Tottenham-kampen.

– Han tok 100 prosent riktig avgjørelse, sa manageren om den situasjonen.

– Som midtstopper er van Dijk fortsatt ung, og det kommer mye mer fra den kanten, sa Klopp på pressekonferansen.

– Han var god allerede da han var i Southampton, men nå er han enda bedre.

Fredagens motstander er nettopp Southampton, som ligger fem poeng unna nedrykk.

– Ralph Hasenhüttl gjør en utrolig jobb der. Siden han tok over Southampton, er de nummer åtte på formtabellen, sa Jürgen Klopp på onsdagens pressekonferanse.

– De ser ikke ut som et lag som kjemper for å holde seg i ligaen.

Hasenhüttl kan glede seg over at Shane Long er klar igjen etter lyskeskade. Det kan også gjelde danske Jannik Vestergaard. Mario Lemina og Michael Obafemi derimot blir bare å finne på tribunen. Danny Ings, på lån fra Liverpool til Southampton, har ikke lov til å spille denne matchen.

Publisert: 05.04.19 kl. 09:03

