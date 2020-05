ENGASJERTE: Kalle Ossianilsson og Vidar Martin Vik koser seg med fotballkamp. Foto: Odin Jæger, VG

Jubel for fotball-start på puben: – Har vært et savn

Fotballsupporterne smilte bredt når de endelig kunne samles for å se live toppfotball igjen denne lørdagen når den tyske serien gjorde comeback etter corona-stopp.

Utenom Hviterussland, og en runde på Færøyene forrige helg, har fotballen i Europa ligget brakk de siste månedene.

Lørdag kunne sulteforede fotballfans endelig samle seg igjen, da Bundesliga gjorde comeback, med Erling Braut Haaland og Borussia Dortmund i hatoppgjør mot Schalke 04. Hvor Haaland igjen fant nettmaskene med en goalgetter-scoring i 1. omgang.

I lokalene til O’ Learys i Møllergata i Oslo fyltes lokalene opp i minuttene før kampstart, og gjestene ble plassert rundt med tilstrekkelig distanse.

– Det har vært et stort savn. Det var kjipt da corona førte til at ting ble stengt ned, men jeg tenkte at vi har fotballen å se på, men så stengte det ned også, man følte at livet gikk litt i grus, ler Geir Alnes som er ute med kompisen Kim Karlsen.

– Hele atmosfæren med å kunne komme tilbake på pub. Det er mat, fotball, øl, popcorn og hele den pakken, da er livet litt tilbake igjen, legger Karlsen til.

Vidar Martin Vik gleder seg mest til at Premier League og favorittlaget Liverpool er tilbake på skjermen, mens kompisen Kalle Ossianilsson sverger til Malmö FF, men foreløpig tar de Bundesliga som en god trøst.

– Fotball er en viktig del av livet, og å kunne sosialisere seg rundt dette her betyr veldig mye for oss, forklarer Ossianilsson.

I Norge er det planlagt at Eliteserien skal starte opp fra 15. juni.

SAVN: Kim Karlsen og Geir Alnes omtaler fotballen som et savn i corona-tidene. Foto: Odin Jæger, VG

Publisert: 16.05.20 kl. 16:19

