Opprørt Solskjær med kritikk: – Det kan ikke være opp til meg

MANCHESTER (VG) Ole Gunnar Solskjær (46) har blitt beskyldt for å være for smilende. Men han var alt annet enn blid etter å ha blitt utklasset i Manchester-derbyet.

Nordmannen har sjelden sett så opprørt ut som da han entret presserommet på Old Trafford en stund etter kampslutt i 1–3-tapet mot Manchester City.

Noen minutter tidligere hadde Pep Guardiola brukt 15 minutter på å oppsummere kampen foran journalistene. Solskjær forlot rommet etter bare fem. Svarene var for det meste korte, tonen alvorlig.

– Stolthet er en av tingene jeg snakket om i pausen, sier Solskjær.

Etter å ha fått tre baklengsmål i fleisen i løpet av en periode på 20 minutter i første omgang, er det grunn til å tro at nordmannens tale foran spillerne i pausen ikke var av det hyggelige slaget.

– Den siste halvtimen i første omgang er det verste vi har spilt, fastslår United-manageren og fortsetter:

– Vi klarte ikke å håndtere den første smellen. Vi ble løpende imellom. Vi lot dem spille. Hodene våre senket seg. Vi tok avgjørelser vi ikke burde gjort. Det måtte fikses i pausen.

Pep Guardiolas taktiske plan, som besto av å spille med en ekstra midtbanespiller istedenfor stjernespiss Sergio Agüero, så ut til å ta Solskjærs lag på sengen. Han sier at spillerne «mistet hodet» etter det første målet til Bernardo Silva, som var kampens store spiller.

– Det er naturlig at man senker hodet når man ikke føler at man presterer, men vi må komme oss ut av det raskere. Vi må raskere komme oss til mentaliteten vi hadde i andre omgang. Det kan ikke være opp til meg å komme inn i pausen og gjøre det, sier en tydelig irritert Solskjær og fortsetter:

– Det er det dette laget må lære. Vi har et ungt lag. Jeg har sagt det en del ganger, men det kommer ikke til å endre seg: Jeg mener fortsatt at dette er et ungt lag som lærer. Disse erfaringene kommer til å sitte igjen.

– Hva sa du til spillerne i pausen?

– Jeg sa til spillerne at «det er fortsatt tre ganger 45 minutter igjen, vi må holde oss i kampen og sørge for å vinne andre omgang», sier Solskjær til VG.

Han gjorde også et taktisk grep: Ut gikk usynlige Jesse Lingard, inn kom midtbaneankeret Nemanja Matic, som bidro til å ta uromomentet Bernardo Silva ut av kampen.

Marcus Rashford sørget for en redusering som gir United et glimt av håp om avansement til finalen før returoppgjøret på Etihad Stadium om tre uker.

– Vi responderte godt i andre omgang. Selv om det er et bratt fjell å klatre, kan vi fortsatt klatre det. Vi må bare se fremover. Vi har noe å tro på, sier Solskjær.

En fersk regelendring gjør fjellet litt mindre bratt for United, ettersom bortemålsregelen er fjernet fra ligacupen. Det samme er ekstraomganger. Det betyr at en 2–0-seier hos City – eller en hvilken som helst seier med to måls margin – vil føre til avgjørelse på straffer.

Men Solskjær har nok av andre kamper å fokusere på før den tid. Til helgen kommer Norwich på besøk i Premier League, så kommer Wolverhampton til omkamp i FA-cupen, før nye seriekamper mot Liverpool og Burnley venter.

