Haaland om presset i storklubben Dortmund: - Jeg liker det

MARBELLA (VG) Erling Braut Haaland (19) sammenlignes allerede med Bundesligas antatt beste spiss av lagkapteinen sin og har forventninger til seg i Borussia Dortmund. Det trives han bare med.

Den norske tenåringen møtte mediene som følger Borussia Dortmund under treningsleiren i spanske Marbella. Han smilte og nikket før han tok plass for å svare på spørsmål foran en reklamevegg i gulsorte farger.

– Det blir mer og mer press jo større klubber du går til. Sånn er det. Det er bare å leve med det. Jeg liker det, erklærer Erling Braut Haaland.

Det tok noen få spørsmål før han måtte forklare hvorfor han valgte den tyske klubben over Ole Gunnar Solskjærs Manchester United, som også jobbet for å få nordmannen til klubben.

– Morsomt spørsmål. Jeg valgte Dortmund fordi det ga den beste følelsen, begrunner Haaland – som uttrykte at han mest sannsynlig får «debuten» under lagets andre treningskamp mot Bundesligakollega Mainz under Marbella-oppholdet.

Da han slo over på norsk under intervjuseansen, sa han litt til om valget av Champions League-vinneren fra 1997.

– Det var jeg som spurte faren min om denne klubben. Egentlig hadde jeg en god følelse på denne klubben helt fra starten av. Det var hovedgrunnen, utdyper 19-åringen fra Bryne overfor VG og melder «spør dem» om påstandene fra klubbene som hevder de trakk seg fra Haaland-handelen da Dortmund gikk ut sin ettertraktede signering, deriblant Manchester United.

Tidligere fredag pratet pappa Alfie Haaland om sønnens nye hverdag:

Om starten i den tyske klubben, der litt knetrøbbel hindret ham å trene for fullt umiddelbart, sier han:

– Det er bra. Det er gode gutter og et godt støtteapparat. Det har vært en god første uke, åpnet han med – før han ble bedt om å uttale navnet slik han ønsker at det skal gjøres i Tyskland.

Da kom han med to varianter: En norsk uttale, med umiskjennelig jærsk over Braut-navnet, og en mer internasjonal vri han oppfordret til å bruke.

På et drøyt år har han gått fra å være i Molde, til å slå gjennom i Red Bull Salzburg etter en og bli kjøpt av Borussia Dortmund.

– Det har vært et opp-og-ned-år. Fra nesten ikke å spille i Salzburg. Med god trening der noen måneder, så kom VM, så kom to dårlige kamper, så kom Honduras-kampen, og siden har jeg ikke sett meg tilbake, sier Haaland og sikter til nimålsmatchen fra U-VM denne sommeren.

– Hva forventer du av deg selv?

– Forventer litt av det samme som i Salzburg. Sette opp medspillere, få ball, skape relasjoner. Jeg gleder meg stort, svarer Haaland.

– Hvem gleder du deg mest til å spille sammen med?

– Alle av dem. De er så gode, og jeg kan ikke vente med å spille av noen av dem, sier Haaland – som allerede er blitt sammenlignet med Bayern Münchens superspiss Robert Lewandowski av sin nye lagkamerat Marco Reus.

– Jeg tror at vi ikke har hatt en sånn spillertype siden «Lewy» (Robert Lewandowski). Det gir oss mulighet til å være mer fleksible, reagere mot forskjellige stillinger. Det gir en god følelse, sier Marco Reus i et intervju med tyske Sky.

