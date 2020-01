Haaland om hvorfor han vraket United: – Dortmund ga den beste følelsen

MARBELLA (VG) Tross vanvittig interesse fra Europas største klubber, sier Erling Braut Haaland (19) at han aldri var særlig i tvil om at Borussia Dortmund burde bli hans neste stoppested.

For mindre enn 10 minutter siden

Den norske tenåringen møtte mediene som følger Borussia Dortmund under treningsleiren i spanske Marbella. Han smilte og nikket før han tok plass for å svare på spørsmål foran en reklamevegg i gulsorte farger. Det tok noen få spørsmål før han måtte forklare hvorfor han valgte den tyske klubben over Ole Gunnar Solskjærs Manchester United, som også jobbet for å få nordmannen til klubben.

– Morsomt spørsmål. Jeg valgte Dortmund, fordi det ga den beste følelsen, begrunner Haaland – som uttrykte at han mest sannsynlig får «debuten» under lagets andre treningskamp mot Bundesligakollega Mainz under Marbella-oppholdet.

Da han slo over på norsk under intervjuseansen sa han litt til om valget av Champions League-vinneren fra 1997.

– Det var jeg som spurte faren min om denne klubben. Egentlig hadde jeg en god følelse på denne klubben helt fra starten av. Det var hovedgrunnen, utdyper 19-åringen fra Bryne overfor VG.

– Det er bra. Gode gutter, godt støtteapparat, en god første uke, åpnet han med – før han ble bedt om å uttale navnet slik han ønsker at det skal gjøres i Tyskland. Da bød han på to varianter: En norsk uttale, med umiskjennelig jærsk over Braut-navnet, og en mer internasjonal vri han oppfordret til å bruke i Tyskland.

På et drøyt år har han gått fra å være i Molde, til å slå gjennom i Red Bull Salzburg etter en og bli kjøpt av Borussia Dortmund.

– Det har vært et opp-og-ned-år. Fra nesten ikke å spille i Salzburg. Med god trening der noen måneder, så kom VM, så kom to dårlige kamper, så kom Honduras-kampen, og siden har jeg ikke sett meg tilbake, sier Haaland og sikter til nimålsmatchen fra U-VM denne sommeren.

VG oppdaterer saken

Publisert: 10.01.20 kl. 13:43

Mer om

Flere artikler