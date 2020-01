STRENGERE STRAFFER: Den fotballspillende jussprofessoren Hans Fredrik Marthinussen mener at gjentatte voldshendelser på fotballbanen bør føre til økte straffer. Foto: Rune Sævig/Bergens Tidende

Verstingliste for røde kort: Jussprofessor etterlyser livstidsutestengelser fra fotball

Flere av mennene som står bak vold på fotballbanen, er også inne på topp 100-listen for røde kort det siste tiåret. Funnene får en jussprofessor til å ta til orde for livstidsutestengelse fra fotballen.

– Det har med spillernes sikkerhet å gjøre. Hvis noen flere ganger har vist at de kan skade andre, så er det jo en risiko for at det skjer på nytt, sier Hans Fredrik Marthinussen.

Jussprofessoren ved Universitetet i Bergen har akkurat blitt presentert for følgende funn: Fem av de 64 mennene som VG vet at har stått bak de alvorligste hendelsene av vold og trusler i idretten som har blitt behandlet av NFF siden 2010, er også inne på lista over de 100 som har fått flest røde kort i den samme perioden.

Det kommer frem etter at VGs utviklere har samlet inn data om alle digitalt registrerte røde kort fra 5902 ulike fotballdivisjoner det siste tiåret.

Flere av disse røde kortene har ført til utestengelser på tre kamper, som ifølge dagens regelverk kan handle om blant annet slag og spark mot motspiller, rasisme eller gjentatt grov munnbruk mot dommer.

Slik fant VG mennene Et rødt kort skal i utgangspunktet registreres i en elektronisk kamprapport på fotball.no.

Basert på disse kamprapportene skal informasjonen om kort registreres for hver eneste avdeling av hver eneste divisjon i land.

VGs utviklere har satt opp et datascript som har gått gjennom 5902 avdelinger i de ulike divisjonene siden 2010 og samlet all informasjonen om røde kort.

NFFs digitale kamprapporter er av og til ufullstendige, særlig når man går noen år tilbake i tid. Antallet røde kort for spillerne som er oppgitt i denne artikkelen kan derfor i realiteten være høyere.

Jussprofessor Marthinussen, som selv spiller fotball på hobbybasis i 5. divisjon, er ikke direkte overrasket over at de som har utøvd vold en gang også er gjengangere på rødt kort-statistikken. Men han etterlyser at gjentatte forseelser over flere sesonger skal gi strengere straffer, slik også gjentatt kriminalitet kan føre til strengere straffer i rettsvesenet.

– I amerikansk fotball var det i høst en spiller som ble utestengt for hele sesongen for en takling som vanligvis gir tre kamper utestengelse. Grunnen var at han hadde gjort det samme mange ganger før, forteller Marthinussen, før han fortsetter:

– Hvis du har hatt tre utestengelser for albue eller slag mot en motstander, så kunne man jo sagt at neste gang får du en hel sesong utestengelse. Og gangen etter det kan det være livstid.

Slik er det ikke i fotballen i dag. I stedet starter man med blanke ark før hver sesong, uavhengig av hvor mange røde kort du fikk i den forrige.

I oktober i fjor sa fotballpresident Terje Svendsen at forbundet skal vurdere sanksjonene for voldssaker:

Blant spillerne på topplisten er en mann som har minst åtte røde kort siden 2010. I en av situasjonene ble han dømt til flere måneders utestengese av NFF for vold mot dommeren.

Av de sju andre røde kortene er seks direkte, noe som indikerer en grovere forseelse enn hvis man blir utvist etter to gule kort. To av disse utvisningene førte til tre kamper karantene.

Mannen selv sier han aldri havnet i klammeri med dommeren den gangen han fikk flere måneders utestengelse av NFF, men erkjenner i dag at det er uheldig å pådra seg så mange røde kort.

«I de tilfellene hvor jeg fikk flere kampers karantene har det vært overdreven reaksjon fra min side, mildt sagt. Jeg har hatt problemer på banen hvor jeg ikke tenker konsekvenser. Slik skal det absolutt ikke være og jeg har egentlig kun ødelagt for meg selv. Jeg tror egentlig all adrenalinet fra selve fotballen gjør at jeg har hatt problemer med å kontrollere mine reaksjoner», skriver mannen i en e-post til VG.

Dette er de fem mennene Mann, Oslo: Dømt av NFF for å ha slått til en motspiller. Har minst ni røde kort siden 2010.

Mann, Oslo: Dømt av NFF for å ha skallet ned en motspiller. Motspilleren måtte på legevakta. Har minst ni røde kort siden 2009.

Mann, Oslo: Dømt av NFF for drapstrusler mot medspiller og rasistiske ytringer. Har minst åtte røde kort siden 2010. Også dømt for vold mot en politibetjent.

Mann, Oslo: Dømt av NFF for vold mot dommeren. Har minst åtte røde kort siden 2010. Også dømt for å ha banket opp og ha knukket nesen på en jevnaldrende mann på fest.

Mann, Akershus: Dømt av NFF for å ha klappet til dommeren. Har minst seks røde kort siden 2010.

Han svarer «ja» på spørsmål om han har et sinnemestringsproblem på banen.

«Med alderen vil jeg si at jeg har lært å kontrollere det mer og mer. Når det er sagt skulle jeg ønske det aldri hadde vært et problem for meg på banen. Jeg har alltid tenkt at det er merkelig at jeg reagerer sterkt på fotballbanen, når jeg ikke gjør det utenfor banen», skriver mannen.

Mannen er imidlertid også en av de som har blitt dømt for voldshendelser utenfor banen, som VG kunne fortelle om i desember. Her banket han opp og knakk nesen på en annen mann på en fest. Han har ikke besvart VGs spørsmål om dette.

– Hva mener du kan gjøres for å hindre vold og trusler?

«Jeg mener at ledere, trenere, supportere og spillere bør slå hardt ned på dårlig oppførsel og også oppfordre til respekt og gode holdninger. Dersom medspillere, trenere og supportere sier i fra til dem det gjelder, så kan det bli bedre. Det er nok enklere for enkelte å få høre det fra personer man kjenner fra før av», mener mannen.

Her kan du se video av en voldshendelse mot dommeren som ikke har noe med spilleren i denne artikkelen å gjøre:

Jussprofessor Marthinussen mener altså at også strengere straffer kan være et virkemiddel NFF bør benytte seg av.

– Jeg tror fotballspillere flest vil være glade for at det reageres enda strengere på de groveste tilfellene, særlig hvis det skjer flere ganger fra samme person, sier han.

Kulturminister Trine Skei Grande er konfrontert med Marthinussens utspill, men overlater til idretten selv å avgjøre hva slags reaksjoner gjerningsmenn skal få:

– Idretten utgjør viktige sosiale fellesskap. Det er derfor viktig å finne en balansen mellom nødvendige sanksjoner for uakseptabel adferd og opprettholde idretten som en arena som inkluderer mennesker som ofte faller utenfor andre felleskap. Men det kan også være behov for andre tiltak, som kan være enda mer effektive, for å endre voldelig adferd, sier hun til VG.

Her får hennes ministerkollega Jøran Kallmyr se bildet av bakhodet til en spiller etter en voldshendelse på fotballbanen:

Fotballforbundets kommunikasjonssjef Yngve Haavik forteller at selv om det i dag ikke er praksis i dag at gjentagende hendelser er noe som gir strengere straffer når det gjelder utvisninger, så vurderer en av arbeidsgruppene som nå ser på vold i fotballen om særlig voldsomme og stygge taklinger med strenge reaksjoner skal tillegges vekt i skjerpende retning ved gjentakelse i en og samme sesong.

Samtidig mener han at antall røde kort for spillerne VG har funnet ikke er altfor dramatiske.

– Det handler om spillere som i snitt har fått ett eller færre røde kort per år de siste ni årene. Ja, noen av disse utvisningene har gitt to kamper eller mer, men en del av de har også gitt en kamp eller er et resultat av to gule. De har også sesonger uten røde kort, skriver Haavik i en epost til VG.

Haavik understreker at forbundet jobber for å beskytte spillerne så godt som mulig. Samtidig vil duellspill, også det som ikke er etter boka, være en del av fotballen, selv om en tilsvarende takling på en t-banestasjon åpenbart vil bli vurdert annerledes enn på en fotballbane, skriver kommunikasjonssjefen.

Publisert: 09.01.20 kl. 18:51

