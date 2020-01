GOD TONE: Ole Gunnar Solskjær og Pep Guardiola så ikke ut som to byrivaler da de møttes på Etihad Stadium i desember. Foto: PHIL NOBLE / X01988

Guardiola reagerer på Solskjær-kritikk: – Hva er problemet?

MANCHESTER (VG) Ole Gunnar Solskjær (46) har blitt beskyldt for å være for hyggelig og blid som Manchester United-manager. Det får byrival Pep Guardiola (48) til å reagere.

Forrige uke skapte den tidligere Manchester United-spissen Robin van Persie overskrifter da han kritiserte Solskjær for å smile under et intervju etter å ha tapt 0–2 mot Arsenal første nyttårsdag.

Nederlenderen etterlyste en «slemmere» Solskjær. Det fikk nordmannen til å tenne på alle pluggene, noe som har vært ulikt ham siden han tok over jobben.

På spørsmål fra VG om hva han mener om kritikken mot Solskjær, svarer City-manager Guardiola:

– Alle managere opptrer på sin måte på pressekonferanser og foran spillerne. Vanligvis har man en tendens til å imitere andre managere som har hatt suksess. Vi vil aldri imitere en manager som ikke har vært vellykket.

– Ole er den han er. Hvis han vil smile, er det perfekt. Hvis han vil lede laget sitt på den måten, hvorfor skulle han endre seg? Alle er seg selv. Noen er mer uttrykksfulle, andre er rolige, enkelte skriker mer på sidelinjen, andre blir sittende. Hva er best? Han som vant forrige helg. Han er den beste manageren, sier Guardiola til VG.

Han mener det er feil for utenforstående å diskutere humøret eller væremåten til en manager.

– Hvis han reagerer som han gjør, er det perfekt, da er det sånn han er. Sånn er det bare. Det er ikke noe å debattere, sier Guardiola og fortsetter:

– Jeg er sikker på at når Solskjær ikke vinner, så er han trist, og når han vinner, så er han glad. Det er normalt. Hvis han vil smile, hva er problemet? Hvis han vil skrike, hva er problemet? Nei. Alle er seg selv.

– Er det irriterende som manager at utenforstående uttaler seg om hvordan man oppfører seg uten at de vet hva som foregår i garderoben?

– Vet du hva du snakker om nå? Når du sitter her, snakker alle om deg. Du er i første rekke. Alle snakker. Det er normalt. Ole vet det. Vi kan ikke klage om det, sier Guardiola.

– Hvis du ikke aksepterer det, kan du ikke være manager. Da må du finne deg en annen jobb. Han vet det. Vi er utsatt ved alle avgjørelser vi tar, og du må akseptere det. På godt og vondt, sier City-sjefen.

I et intervju med Viasport utdypet Solskjær denne helgen hvorfor han reagerte på uttalelsene fra van Persie.

– Jeg må bare svare en eller annen gang. De som kjenner meg, vet hvordan jeg er. Jeg trenger ikke se dritsur ut selv om jeg er det innvendig, sier kristiansunderen og forklarer:

– Du har forskjellige måter å motivere og inspirere spillere på. Jeg tror ikke alltid på at du kan skremme spillerne dine til å gjøre det bedre. Vi har kommet til 2020 nå. Jeg har min væremåte og min personlighet, og den står jeg ved. Jeg har også mine verdier. Vi jobber tett med spillere og har en god dialog. Det er mange som uttaler seg som ikke vet hvordan det er bak døren i garderoben. Noen ganger er du litt tøff, andre ganger gir du en klapp på skulderen.

Tirsdag kveld leder Solskjær sitt Manchester United hjemme mot City i den første av to semifinaler i ligacupen. Kampen starter klokken 21.00 og vises på Viasport 1.

