Aston Villa herjet med Liverpools unggutter

(Aston Villa-Liverpool 5–0) Liverpools unggutter ble som ventet et par nummer for små mot Aston Villa i ligacupen.

Med 20 A-spillere på plass i Qatar hvor Liverpool onsdag møter meksikanske Monterrey i klubb-VM, ledet U23-trener Neil Critchley tidenes yngste startellever på 19 år, 182 dager.

Den mest rutinerte spilleren i kvartfinalen i ligacupen mot Aston Villa var Pedro Chirivella. Han står med syv kamper for Liverpool.

Det startet imidlertid veldig bra for tenåringene. To gode redninger fra Ørjan Nyland hindret Liverpool i å ta ledelsen før 11 minutter var spilt. Så tok Aston Villa over, og målene rant inn.

Til pause sto det 4–0 etter scoringer av Hourihane (14), et selvmål av Boyes (17) og to ganger Kodjia (37 og 45). Jonathan Kodjia ble byttet ut i 73. minutt, men spissen rakk å score to mål i 1. omgang.

Bunnsolid Nyland

I 2. omgang var ikke Aston Villa-spillerne like hissig på grøten, og Liverpool kom bedre med. Men aller bakerst sto en bunnsolid Ørjan Nyland som hadde en så godt som feilfri kamp og tok det som kom.

Dette var landslagskeeperens tredje kamp denne sesongen for Aston Villa.

Innbytter Wesley satte inn 5–0 to minutter på overtid.

Liverpools Ki-Jana Hoever ble skadet og måtte gå ut 10 minutter før slutt. Hvis skaden er alvorlig blir det ingen tur til Qatar og klubb-VM på backen. Hoever, Harvey Elliott og Sepp Van den Berg var de tre spillerne på «U-laget» som skulle sette seg på flyet til Qatar.

Publisert: 17.12.19 kl. 22:35

