PRESENTERT: Hans-Joachim Watzke og Erling Braut Haaland presenterte sistnevnte som Dortmund-spiller søndag ettermiddag. Foto: Joel Kunz

Tidligere Dortmund-spillere om livet på innsiden av Haalands nye klubb

Steinar Pedersen og Jan Derek Sørensen er to av tre norske spillerne som har vært i Borussia Dortmund før Erling Braut Haaland (19). Slik beskriver de livet på innsiden av den tyske storklubben.

Nå nettopp

– Det er en fin klubb å være i, jeg hadde det suverent der, men Haaland kommer jo inn på litt andre premisser enn meg, ler Steinar Pedersen.

Den nåværende Arendal-treneren spilte kun fire kamper for klubben mellom 1996 og 1998, men ble faktisk Champions League-mester med klubben i 1997.

– Ekstremt profesjonell

Jan Derek Sørensen var i klubben fra 2001 til 2003. Slik beskriver han atmosfæren:

– Det var et bra miljø, ekstremt profesjonelt. Det var «Ordnung muss sein», det var terping på små detaljer, og utrolig viktig å vinne, forteller Sørensen.

Han kjenner godt til sportsdirektør Michael Zorc som har forhandlet frem avtalen med Braut Haaland.

– Han er en klassisk tysk vinner, han trenger ikke å ha det så mye gøy utenom. Han har gjort en veldig god jobb, og sørget for at Dortmund har vært i toppen gjennom mange år, roser Sørensen.

Pedersen var på studietur i Dortmund i 2012 og 2013, da fikk han full tilgang under tiden hvor Jürgen Klopp ledet laget. Han beskriver det han så den gang som et bra utviklingsmiljø for Haaland.

André Bergdølmo er den tredje nordmannen som har spilt i Dortmund.

NORSK DUELL: Jan Derek Sørensen på etterskudd for Borussia Dortmund mot John Arne Riise og Liverpool i en Champions League-kamp i 2001. Foto: Erik Hannemann

– En utrolig motivasjon

Dortmund er også en klubb som er kjent for å ha god stemning på sine hjemmekamper.

Slik beskriver tidligere Bundesliga-proff Jan Åge Fjørtoft stemningen Dortmunds hjemmearena Westfalden Stadion, som i senere år har tatt sponsornavnet Signal Iduna Park.

– Det er en av de kuleste banene jeg har spilt på. Det er den gule veggen, det er 80 000 lidenskapelige supportere. Nå får han dette som hjemmebane, det må være en utrolig motivasjon, sier Fjørtoft.

Sørensen bekrefter at det var inspirerende å spille med hjemmefansen i ryggen.

– Det er et press å spille for Dortmund, men er du flink til å forberede deg mentalt bør det gå bra. Supporterne er ikke urettferdig kravstore, de er gode å ha i ryggen, det er bra å spille den stadion der, forklarer den gamle lynvingen, som også scoret to mål som Rosenborg-spiller på Dortmunds hjemmebane.

Publisert: 29.12.19 kl. 19:40

Mer om

Flere artikler