Klopp om minus-sidene ved jobben: – Den minste slurk av en halvliter ...

Jürgen Klopp (52) har skrevet ny kontrakt med Liverpool. Han innrømmer at det gjør det enkelt å betale regningene. Derimot er han ikke så fornøyd med være en offentlig person.

Det forteller Liverpool-sjefen i et intervju med BBC Radio Five Live denne uken.

– Det er en veldig intens jobb, men jeg har gjort det i 19 år - og hvis jeg ikke gjorde det, ville jeg ha hatt en annen intens jobb. Det betaler regningene mine, men å være konstant under observasjon er ikke hyggelig.

– Den første slurken av en halvliter, og du er live på sosiale medier. Jeg har ikke noe problem med å be folk respektere grensene mine, sier Jürgen Klopp i intervjuet.

Hans Liverpool spiller lørdag finale i klubb-VM mot brasilianske Flamengo. Kampen kan du se på VG+ kl. 18.30. Slik ser du finalen. Liverpool kvalifiserte seg for klubb-VM takket være Champions League-triumfen i Madrid.

Klopp blir på intervjuet spurt hva han gjorde for å unngå oppblåste egoer etter Madrid-matchen:

– Det var en bevisst avgjørelse vi gjorde med gutta at, som Liverpool-spillere, handler det ikke om å vinne én ting. Det handler om å vinne, og det er ingen grenser. Øyeblikket vi gjorde det var viktig - men det ga oss ikke følelsen av at vi var ferdige. Vi liker å tenkte oss at vi møtes om 20 eller 30 år, se tilbake - og blande årstallene. Var det i 2019 eller 2020?

– Så langt er det bra. Vi forsøker å skvise så mye som mulig ut av den tiden vi er sammen. Det er ikke noe press, det er bare en mulighet, fortsetter Liverpools tyske manager.

Klopp forteller også at alle hans tidligere spillere har hans telefonnummer og at han holder kontakt med dem.

– Jeg støtter dem fortsatt. Hvis vi vinner 5–1, så ville jeg foretrekke at min tidligere spiller scorer det ene målet. Det er familie og venner for alltid, sier den sympatiske tyskeren.

Han innrømmer likevel at situasjonen nå er ganske annen enn i Mainz. Hvis en spiller ikke fikk fornyet kontrakt der, kunne han få problemer. En Liverpool-spiller som får fyken, vil garantert få muligheten i en annen, bra klubb.

– De har fortsatt en lys fremtid, og noen ganger er det slik at vår klubb ikke er det rette stedet for dem lengre.

– Jeg har aldri beholdt en spiller, fordi jeg liker ham, sier Klopp, og mener at Trent Alexander-Arnold er hans største positive overraskelse i Liverpool-tiden.

– Han var et stort talent, men vi var ikke sikre på at han ville bli god nok fysisk. Men nå er han en maskin. Han er en stor overraskelse.

Mange blir «starstruck» av å møte Jürgen Klopp. Men han har også selv blitt satt ut. Det var den gang han møtte Boris Becker - som er i samme aldersgruppe, hans landsmann og store helt da han var unge.

Publisert: 21.12.19 kl. 12:20

