0–1: Så glad ble Firmino etter å ha scoret 1–0-målet. De to andre Liverpool-spillerne er Sadio Mane og Andrew Robertson. Foto: NEIL HALL / EPA

61 av 63 mulige poeng: Liverpool slår rekord etter rekord

(Tottenham-Liverpool 0–1) José Mourinho gjorde et helhjertet forsøk, men Liverpool drar fra den nye Tottenham-stadion med full pott.

Roberto Firminos elegante mål i 1. omgang ble avgjørende da Liverpool satte rekord etter rekord:

* De står med 61 av 63 mulige poeng - mer enn noen andre i Premier League har hatt etter de første 21 kampene. Manchester City hadde 59 i 2017/18.

* Det er - ifølge Gracenote Live - første gang at et lag vinner 20 av de 21 første kampene i noen av de fem europeiske topp-ligaene (England, Spania, Tyskland, Italia og Frankrike).

* Liverpool har samtidig spilt 38 ligakamper - en hel sesong - uten å tape (33 seirer og fem uavgjort).

* Det betyr at de setter ny klubb-rekord - etter 126 år. Den gang - i 1894 - hadde Liverpool 37 kamper på rad uten tap i ligaen.

* Siste tap kom for 373 dager siden - mot Manchester City på Etihad den 3. januar i 2019.

* Liverpool står nå med 12 Premier League-seirer på rad. De har scoret 29 mål på disse kampene.

* Liverpool har nå scoret i 30 strake seriematcher.

* Liverpool har ikke sluppet inn mål i ligaen på 585 minutter.

* Liverpool har nå 16 poengs ledelse på tabelltoppen.

– Vi kan så mye bedre, særlig i 2. omgang. Men det er flott å få tre poeng, sier Virgil van Dijk i et intervju vist på TV 2 Sport Premium.

– Dette gir oss en god følelse, sier han om Liverpools Premier League-rekord etter 21 kamper.

– Det er rom for forbedring. Vi er i en god posisjon, men det kommer vanskelige kamper.

Jürgen Klopp var heller ikke så imponert over spillet:

– Jeg er oppe i skyene over resultatet, men vi må snakke om prestasjonen. Vi skulle ha scoret flere mål - det er sannheten, sier tyskeren i et intervju vist på TV 2 Sport Premium.

– Det var et lag som fortjente å vinne, og det var oss. At kampen ikke var avgjort etter 50–60 minutter, var vår egen skyld.

José Mourinho hadde en klar plan for matchen, og det fungerte ganske bra. Selv om Liverpool hadde ballen veldig mye, var Tottenham relativt farlige på kontringene. Det var likevel ikke sjanser som ga Alisson voldsomme problemer i 1. omgang.

PÅ PORTUGISISK? José Mourinho og Roberto Firmino tok en prat etter kampen - formodentlig på portugisisk. Foto: Matt Dunham / AP

1–0-målet kom i det 37. minutt. Muligheten kom etter et omdiskutert innkast. Jordan Henderson headet ned til Mohamed Salah, som spilte videre til Roberto Firmino. Brassen lurte Spurs-debutanten Tanganga trill rundt og satte ballen i mål fra drøyt fem meters hold.

Mourinho valgte naturlig nok å flytte laget sitt høyere på banen i 2. omgang, i håp om å få en utligning.

Det ble flere store muligheter mot slutten. Aller nærmest var det da innbytteren Giovani Lo Celso kastet seg inn og satte ballen utenfor fra tre og en halv meters hold. Det var nesten vanskeligere å bomme på den sjansen ... Mourinho smilte oppgitt på sidelinjen.

Liverpool gjorde flere feil bakover i denne kampen. Særlig var Joe Gomez flere ganger ute å kjøre. Men både Virgil van Dijk og keeper Alisson ordnet opp.

I motsatt ende av banen gjorde Paulo Gazzaniga en god match i vertenes bur.

– Denne seieren satt langt inne for Klopp og Liverpool, fastslo Brede Hangeland i TV 2-sendingen.

Tottenham har holdt buret rent i bare to ligakamper denne sesongen. Spurs har nå sluppet inn 20 mål på 13 kamper under Mourinho i alle turneringer. Aldri har et lag som Mourinho har ledet, hatt 20 baklengsmål så kjapt. I hans første Chelsea-periode tok det hele 44 kamper.

Disse to lagene møttes i Champions League-finalen i juni, da Liverpool vant 2–0.

Spurs har slitt voldsomt i kampene mot lagene over seg på tabellen. Det eneste poenget denne sesongen kom i 2–2-kampen mot Manchester City i august.

Liverpool møter Ole Gunnar Solskjær i sin neste kamp - om en drøy uke på Anfield.

PS: Arsenals «The Invincinbles» til Arsene Wenger har den lengste rekken av kamper uten tap i Premier League-historien: 49 kamper mellom mai 2003 og oktober 2004. Dit er det altså et lite stykke fram.

