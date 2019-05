FETTERE: Arnold Origi og Divock Origi er fettere. Arnold Origi jublet godt etter Divock Origis store kveld mot Barcelona. Foto: NTB SCANPIX/REUTERS

Arnold Origi om Liverpool-helten: – Det blir ikke større enn dette

(Liverpool – Barcelona 4–0, 4–3 sammenlagt) Tidligere Eliteserie-keeper Arnold Origi (35) er svært stolt på fetteren Divock Origi (24), som ble matchvinner for Liverpool mot Barcelona, sine vegne.

KAMPFAKTA: Liverpool – Barcelona 4-0 (1-0) Mål: 1-0 Divock Origi (7), 2-0 Georginio Wijnaldum (54), 3-0 Wijnaldum (56), 4-0 Origi (79). Dommer: Cüneyt Cakir, Tyrkia. Gult kort: Fabinho, Joel Matip, Liverpool, Sergio Busquets, Ivan Rakitic, Nélson Semedo, Barcelona. Lagene: Liverpool (4-3-3): Alisson – Trent Alexander-Arnold, Joel Matip, Virgil van Dijk, Andrew Robertson (Georginio Wijnaldum fra 46.) – Jordan Henderson, Fabinho, James Milner – Xherdan Shaqiri (Daniel Sturridge fra 90.), Sadio Mané, Divock Origi (Joe Gomez fra 85.). Barcelona (4-3-3): Marc-André ter Stegen – Sergi Roberto, Gerard Piqué, Clement Lenglet, Jordi Alba – Arturo Vidal (Arthur ( Arthur) fra 74.), Sergio Busquets, Ivan Rakitic (Malcom (Malcom Filipe Silva de Oliveira) fra 81.) – Lionel Messi, Luis Suárez, Philippe Coutinho (Nélson Semedo fra 60.). Vis mer vg-expand-down

– Det er helt uvirkelig. Det er helt utrolig, er det første Arnold Origi sier når VG ringer.

Keeperen fra Kenya, som nå er i finske HIFK, spilte i Norge fra 2007 til 2018 for Moss, Fredrikstad, Ull/Kisa, Lillestrøm, Sandnes Ulf og Kongsvinger. Han har akkurat sett fetteren Divock Origi avgjøre Champions League-mirakelet for Liverpool mot Barcelona .

– Han fortjener det. Han står virkelig på og er positiv hele veien. Han er så proff og jobber knallhardt. Det er deilig å se han få belønningen, sier Arnold Origi.

Den 24 år gamle spissen fra Belgia lever ofte i skyggen av stjernetrioen Mohamed Salah, Roberto Firmino og Sadio Mané. Men med skader på de to førstnevnte fikk Origi sjansen mot Barcelona, og svarte med storspill og to scoringer.

– Vi snakket sammen i går kveld. Da hadde han en god følelse. Du må være best når det gjelder, og det var deilig for han. Det blir ikke større enn dette. Å prestere på dette nivået er helt magisk, sier Arnold Origi, som selv feiret kvelden i Liverpool-trøye.

– Elsket Norge

Divock Origi ble også matchvinner for Liverpool mot Newcastle i helgens 3–2-seier, som gjør at rødtrøyene fortsatt kan ta seriegull om Manchester City snubler mot Brighton i siste serierunde. Samt mot Everton fem minutter på overtid i desember.

– Den rekken, å score det avgjørende målet i de tre kampene, er helt magisk, sier Arnold Origi.

Dette innlegget til Divock Origi på Instagram fra Norge og Ørskogfjellet i fjor høst, nevnes jevnlig i sosiale medier blant nordmenn:

Der var han med sin fetter Arnold, som da spilte for Kongsvinger.

– Hehe. Han elsket Norge og naturen i fjellet der. Det var en fin avkobling for han i en vanskelig tid, sier Arnold Origi.

– Helt fantastisk

En annen som var høyt oppe tirsdag kveld, var Øyvind Leonhardsen. Han spilte for Liverpool fra 1997–1999.

– Det er helt fantastisk. Jeg har sagt at Liverpool kan score en, to og tre, men Messi kommer til å score. Det er helt utrolig av Liverpool. For en prestasjon. Mot Barcelona av alle lag, sier Leonhardsen, nåværende assistenttrener for Mjøndalen.

– Jeg trodde fire var i overkant. Det var utrolig. Det er helt sykt.

Nå håper han at Tottenham snur det mot Ajax onsdag, slik at han får to tidligere klubber i finalen.

– Liverpool blir favoritter i en slik finale. Jeg vil holde med Liverpool da, siden det er barndomsklubben, sier Leonhardsen.

