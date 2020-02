BESTEMANN: Ulrik Saltnes, Bodø/Glimt. Foto: Mats Torbergsen

Reprise i LSK-hallen: Glimt-Godset 5–0

LILLESTRØM (VG) (Bodø/Glimt-Strømsgodset 5–0) Jo, Strømsgodset var tunge i beina etter en knallhard treningsuke. Men Kjetil Knutsen fortsetter å imponere med Bodø/Glimt-laget sitt. 5–0 mot Godset, som i fjor, samme tid, samme sted.

I fjor skjedde det 15. februar, i år 14. februar. Ellers var alt helt likt – i LSK-hallen.

Aller best var mannen som ville legge opp så sent som i 2017: Ulrik Saltnes. Han var over alt på banen, vant ball, spilte trekanter med kameratene sine, spilte frem til sjanser – og scoret selv.

– Joda, det var gikk ganske bra. Og ja, det er litt sprøtt å tenke på i dag. Jeg hadde egentlig lagt opp, lysten var borte, sier Ulrik Saltnes til VG.

– Vi spiller god fotball. Deilig å spille, sier han etter kampen i LSK-hallen. To mål før pause, en på straffe av Philip Zinckernagel og et knallhardt skudd fra nesten død vinkel fra Morten Konradsen sørget for 2–0 til pause.

Endre Kupen, nevnte Saltnes og innbytter Jens Petter Hauge scoret etter pause, der Strømsgodset ble presset mer og mer, og i realiteten var sjanseløse i en drøy omgang. 10 sjanser skapte et effektivt og godt Glimt-lag.

– Vi har typene, med raske ben. Og så har vi spillere som Ulrik Saltnes og Patrick Berg som driver fram intensiteten på treningene. Vi må ha noen som går foran, og det gjør disse gutta. De er virkelig gode «trenere», sier Glimt-trener Kjetil Knutsen etter kampen.

Han har mistet spillere foran årets sesong også, både keeperen, høyrebacken, en indreløper og en angriper, men Glimt bare putter inn nye, i det drillede systemet sitt - og fortsetter med å dure i angrep.

– Vi har måttet gå opp på kravene, blant annet må de tre helt i front jobbe enda hardere. I tillegg måtte jeg dra dem litt i øra for å få fram det beste i dem denne uka, sier Knutsen - før han tar med seg laget sitt tilbake til Gardermoen og returen til Bodø.

Strømsgodset-trener Henrik Pedersen tok nederlaget med fatning. Han visste at det ville bli tøft mot Glimt, som han mener er Norges beste lag - med ball.

– Vi har hatt en meget tøff treningsuke. Nicklas Gunnarsson kom til meg og sa at det var den tøffeste uka han hadde hatt, treningsmessig. Så ja, jeg visste at beina våre var tunge. Men jeg tror vi tjener på det i lengden, sier Henrik Pedersen til VG.

Publisert: 14.02.20 kl. 18:17

