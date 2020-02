NÆRMER SEG NORGE: Tirsdag senket han PSG. Om en drøy måned møter Norge Serbia i EM-playoff på Ullevaal stadion. Foto: LEON KUEGELER / X03731

Drillo om Haaland mot Serbia: – Veldig rart om han ikke starter

Drillo kaller den eksplosive utviklingen til Erling Braut Haaland «tilnærmet uvirkelig». Norges mest suksessfulle landslagssjef vil ha 19-åringen i startoppstillingen i EM-playoffet i mars.

Oppdatert nå nettopp

– Jeg synes det er veldig rart om han ikke starter, svarer Egil Olsen på VGs spørsmål. Han minner om at også Joshua King og Alexander Sørloth er i form og understreker at det fortsatt skal skje mye før Norge møter Serbia på Ullevaal 26. mars.

Haaland har bare spilt to A-landskamper, begge i EM-kvalifiseringen i fjor høst: Han startet og fikk 66 minutter hjemme mot Malta og slapp innpå det siste kvarteret borte mot Sverige. Europeisk fotballs store scoringssensasjon er fortsatt uten mål på A-landslaget.

Men ungguttens goalgetter-egenskaper er likevel avgjørende for Drillo. Han trekker frem at Haaland stort sett scorer på annenhver sjanse, mens den gjennomsnittlige uttellingen er scoring på hver fjerde sjanse.

– Litt som Ole Gunnar Solskjær var. Spisskompetansen hans er å score mål, slår Drillo fast etter at Haaland både har satt inn 10 mål på syv kamper for Borussia Dortmund og 10 mål på syv kamper i Champions League (for Salzburg og Dortmund).

Drillo trekker også frem hurtigheten, fysikken og hvor ivrig Erling Braut Haaland er til både å lese og søke rommet bak motstanderens backlinje. Olsens Haaland-oppsummering etter de to siste målene mot PSG: – Tilnærmet uvirkelig.

– Det er helt uvanlig å gjøre slikt på dette nivået. Så får vi ta tiden til hjelp og se hvor langt dette rekker, sier Olsen som også trekker frem Martin Ødegaards utvikling de siste månedene som veldig positiv.

– Jeg har vært skeptisk til ham og synes han har vært lite skarp. Men Ødegaard har vært veldig bra i Spania nå, mener mannen som ledet Norge til to VM-sluttspill på 90-tallet.

I slutten av mars kan Norge kvalifisere seg til EM for første gang på 20 år med seire over Serbia, og Skottland eller Israel, i EM-playoffen.

Lars Lagerbäcks assistent, Per Joar Hansen, sier til VG at «alle superlativer er brukt, det er vanskelig å finne nye».

Men Hansen kan på direkte spørsmål ikke love Haaland fra start mot Serbia. «Perry» har hatt kontakt med Haaland over telefon og skal snart besøke den nye juvelen i Tyskland.

– Vi legger ikke noe ekstra press på ham. Erling er en del av et norsk landslag som skal prestere sammen, understreker Hansen på VGs spørsmål.

Han opplyser at landslagsledelsen har snakket med alle spissene om situasjonen foran de to avgjørende Ullevaal-kampene i løpet av fem dager. Det handler i tillegg til Haaland om King, Sørloth, Tarik Elyounoussi og Bjørn Maars Johnsen.

– Jeg kan berolige folk med det spissene sier til meg. De unner hverandre suksess. For oss er det kjempegledelig at de er mye mer opptatt av at Norge skal klare å komme til mesterskap enn at de selv skal stjele avisoverskriftene, sier Per Joar Hansen og fortsetter:

– Vi må gjøre dette sammen.

Erling Braut Haaland står hittil notert kun med to landskamper. Han har foreløpig ikke scoret for Norge etter 65 minutter fra start mot Malta (2–0) og et kvarter som innbytter mot Sverige (1–1) i fjor høst.

Landslagsassistenten mener Erling Braut Haaland har «hele pakken».

– Det han gjør er fantastisk. For oss er det også en veldig god situasjon å ha Erling i Tyskland, Martin (Ødegaard) i Real Sociedad, Sander (Berge) på plass i Premier League og Kristoffer (Ajer) med gode prestasjoner i en god skotsk klubb. Vi kan ikke regne med at Erling skal fortsette å score hvert 40. minutt. Det viktige for oss er at han føler trygghet og koser seg når han kommer på samling.

– Du blir glad av å være i samme rom som ham. Haaland har energi som er vill og kombinerer den med den jærske roen. I intervjuer høres han nesten ut som om han er på vei inn fra åkeren for å spise middag, ler Per Joar Hansen.

Det er allerede klart at landslagets kommer til å beskytte Erling Braut Haaland i forhold til det ventede medieoppstyret i forbindelse med de to kampene.

Hverken Lagerbäck eller Hansen var på plass på Signal Iduna Park tirsdag. de fulgte juvelen på TV.

– På det første målet er han på rett plass til rett tid. Det andre var helt utrolig, beskriver Per Joar Hansen om skuddet spissen selv på dialekt beskrev som om «å dryla til».

–Den energien han viser er enorm. Han er en signalspiller for hele laget. For meg var kampens øyeblikk da han etter 35 minutter vant en hodeduell etter en corner foran eget mål og sprintet opp i 80 meter. Han kom rett fra et vertikalt hopp og det så ut som VM på 100 meter.

Også Drillo har fått med seg klippet der Sky Italia har målt Haalands 60-metertid til 6,64 med flying start.

– Han er helhjertet. Da handler om å sprinte. Ikke løpe, beskriver Egil Olsen.

PS! Egil Olsen lot ikke alltid prestasjoner på klubblaget være avgjørende når han tok ut sine landslag. Manchester Uniteds Ole Gunnar Solskjær startet for eksempel bare én av Norges fire kamper under VM i 1998.

Publisert: 20.02.20 kl. 09:53 Oppdatert: 20.02.20 kl. 10:12

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser