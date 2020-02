INNSTILT: Harald Strømme i 2016 da han var administrerende direktør i Discovery Networks. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Tidligere TV Norge-sjef ønsket i Norsk Toppfotball: Vil få ekstra stort styrehonorar

Som Discovery-sjef kjøpte han i 2016 TV-rettighetene til norsk toppfotball for 2,4 milliarder kroner. Nå er Harald Strømme innstilt som styremedlem i Norsk Toppfotball.

Nå nettopp

Og det foreslås et ekstra raust styrehonorar, på 200.000 kroner, til Strømme.

– Det er veldig hyggelig å bli spurt. Jeg er foreløpig bare innstilt, men har takket ja til å stille. Jeg mener at jeg har noe å bidra med i denne sammenhengen, sier Strømme til VG.

Som sjef for TVNorge og Discovery Networks Norway kjøpte han i 2016 TV-rettighetene til Eliteserien og Obos-ligaen for 2,4 milliarder over seks år. I 2017 sluttet han etter uenighet med eierne, før han året etter etablerte esport-selskapet Good Game.

– Jeg kan en del om både merkevarebygging, produktutvikling og ikke minst medierettigheter. Det er vel derfor de ønsker et eksternt medlem inn, sier Strømme, som stiller til valg som Vålerenga-medlem.

Leder for valgkomiteen, Vålerenga-leder Erik Espeseth, opplyser til VG at han vil begrunne valget på årsmøtet 6. mars. I 2019-årsrapporten til Norsk Toppfotball, interesseorganisasjonen til 32 klubber i Eliteserien og Obos-ligaen, heter det:

«Med bakgrunn i den kompetanse og verdiskapning Strømme forventes å tilføre NTF, samt de kommersielle begrensninger styrevervet vil ha for ham, foreslår valgkomiteen at han innrømmes et styrehonorar på kr. 200.000 per år. Dersom han i tillegg skal ha en aktiv rolle i tilrettelegging, salg og forhandlinger av disse rettighetene, vil dette reguleres gjennom en separat konsulentavtale, som skal forhandles in good faith».

Bruk et par minutter på å bli oppdatert på Citys CL-utestengelse:

– Hva kan du bidra med?

– Jeg har et stort hjerte for norsk fotball og er interessert i sportsmarkedet. Jeg har jobbet på andre siden av bordet og kjøpte norsk fotball i forrige runde. Prisen på norsk fotball skal videre opp, og å være med å forvalte disse rettighetene er selvsagt interessant.

– Hvorfor skal prisen opp når tilskuertallet går ned?

– Verdien av alle attraktive sportsrettigheter øker. Norsk fotball må utvikle seg videre både som produkt og som merkevare. Entusiasmen for norsk fotball stiger også når vi skaper store internasjonale stjerner, og det gjør vi om dagen.

– Du stiller som medlem av Vålerenga?

– Jeg har hatt Vålerenga i mitt hjerte hele livet, og jeg er tidligere medlem av Klanen, for 30 år siden. Jeg har meldt meg inn i klubben i forbindelse med dette fordi man må være medlem av en klubb for å sitte i Norsk Toppfotball-styret.

– Det er foreslått et styrehonorar på 200.000 korner til deg, mer enn til de andre?

– Det må valgkomiteen kommentere, men det er naturlig med en kompensasjon når man henter inn eksterne styremedlemmer som ikke er lønnet av fotballen.

Publisert: 20.02.20 kl. 09:47

Eliteserien S V U T M P 1 Molde 30 21 5 4 72 – 31 41 68 2 Bodø/Glimt 30 15 9 6 64 – 44 20 54 3 Rosenborg 30 14 10 6 53 – 41 12 52 4 Odd 30 15 7 8 45 – 40 5 52 5 Viking 30 13 8 9 55 – 42 13 47 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser