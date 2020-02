Mourinho vekker oppsikt etter tap: – Umulig å gjøre det bedre

(Tottenham-Leipzig 0–1) Timo Werner (23) hadde 25 mål på 31 kamper denne sesongen før Champions League-oppgjøret mot Tottenham. Nå er han oppe i 26 nettkjenninger.

Oppdatert nå nettopp

Leipzig-spissen ble matchvinner mot et uhyre tamt Tottenham-lag i den første åttedelsfinalen på Tottenham Hotspur Stadium.

– Fantastisk! Fantastisk. Det er umulig å gjøre det bedre. Å gå til en veldig vanskelig «fight» med en pistol uten kuler er veldig vanskelig. Og det gjorde vi. Jeg kan ikke kreve mer av spillerne mine, og jeg er så, så fornøyd med det de ga, sier Tottenham-manager José Mourinho til Viasport.

Mourinhos uttalelser vekker oppsikt. I Viasport-studio mener Åge Hareide at portugiseren umulig kan mene alvor.

Werner stolt av Liverpool-kobling

Tottenham fikk lite til offensivt uten målscorere som Son Heung-min og Harry Kane.

Men det er ingen god unnskyldning for hvorfor Julian Nagelsmanns menn var totalt overlegne i store deler av oppgjøret.

Tottenham-sjefen uttalte at han ville hatt spillere som satt på benken for Leipzig, som innbytterne Yussuf Poulsen og Emil Forsberg.

– Jeg har ingen, absolutt ingen. Lamela har ikke trent én eneste gang med lagt. Han kommer direkte fra sykestua. Jeg kan ikke forlange mer av spillerne mine. Men som jeg sa i garderoben: Dette er ikke over.

Etter 1–0-seieren i London ble Werner, som til tross for sitt pene antall mål har slitt med måltørke etter nyttår, konfrontert med at Liverpool-manager Jürgen Klopp skal ha ham på listen sin.

– Jeg vet at Liverpool er verdens beste lag, og jeg blir stolt når jeg blir koblet dit. Det er en glede, men jeg vet at det er mange gode spillere i Liverpool, og jeg må bli bedre for å spille der, sier Werner til Viasport.

23-åringen var kald som norsk kunstsnø fra straffemerket, etter en time med nesten total Leipzig-dominans, og han fortsetter sin litt snåle Champions League-statistikk: Werner-karrierens syv første CL-mål har alle kommet på bortebane, noe ingen andre kan «vise» til, ifølge Opta.

Straffesparket hans var hardt nok, i gresstråhøyde og godt utenfor rekkevidden til Tottenham-keeper Hugo Lloris.

– Vi gjorde en god kamp. Vi misset noen sjanser i første omgang, men fortsatte å tro på mål. Men etter scoringen spilte vi ikke så godt, sier Werner til Viasport.

Det har også vært en Premier League-kamp i kveld:

Tottenham-manager José Mourinho fikk muligens noen nye gråe hår på sidelinjen.

For Mourinho ble taktisk utmanøvrert av 32 år gamle Nagelsmann, som leder et lag totalt uten sluttspillserfaring i Champions League. En liten sluttspurt

I kveldens andre åttedelsfinale imponerte en annen «CL-fersking». Atalanta kjørte over Valencia og vant til slutt 4–1 etter nettsus fra Hans Hateboer (ganger to), Josip Ilcic og Remo Freuler. Innbytter Denis Tsjerysjev reduserte for Valencia.

VG oppdaterer saken.

Publisert: 19.02.20 kl. 22:55 Oppdatert: 19.02.20 kl. 23:34

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser