Fleipet om egen prislapp på 600 millioner kroner etter nytt hat trick

Erling Braut Haaland (19) banket inn sitt femte hat trick denne sesongen. Etterpå spøkte 19-åringen om hvor mye som skal til for å kjøpe ham.

– Får jeg deg for 30 millioner euro, Erling? spurte Sky Sports’ reporter i intervjusonen etter kampen.

– Nei, du må betale mer. Men bare du, svarte Braut Haaland, med et lurt smil om munnen.

På det tyske nettstedet Transfermarkt økte nemlig markedsverdien til nordmannen fra 12 millioner euro til 30 millioner euro denne uken.

– 40 millioner? 50? 40, er det greit? spurte Sky Sports-reporteren.

– For deg, «special price», 60... 60 millioner, sa Haaland og gliste bredt før han delte ut en handshake og forlot intervjuet.

Etter dagens kurs tilsvarer 60 millioner euro ganske nøyaktig 600 millioner norske kroner.

Haaland etter hat trick: – Jeg spilte ikke så bra i dag

Og nordmannen hadde god grunn til å smile etter å ha banket inn samtlige tre mål i borteseieren mot Wolfsberg søndag, selv om han ikke var utelukkende fornøyd med alt som skjedde.

– Jeg spilte ikke så bra i dag, men jeg scoret målene. Mange andre på laget spilte veldig bra i dag, det var viktig, sa Haaland etter eget hat trick.

les også Braut Haaland tilbake på toppscorer-tronen etter nytt hat trick

Det betyr at nordmannen er toppscorer i ligaen med 15 mål på elleve kamper. Totalt står Braut Haaland med 26 mål på 18 kamper.

Mot Napoli ble han historisk da han banket inn sitt syvende mål på fire kamper i Champions League. Ingen spillere har noensinne startet bedre.

Koblet til storklubber

Nå kobles han til klubber som Barcelona, Real Madrid, Manchester United og Juventus.

– Jeg tror i utgangspunktet at alle er interessert, selv om det er ulik betalingsvilje. Det er et ganske sykt utgangspunkt. Jeg tror de fleste har meldt seg på og er klare, sa tidligere landslagskeeper og Tottenham-keeper Erik Thorstvedt til VG, om alle storklubbene det blir spekulert rundt.

les også Ryktene tar av rundt Haaland: Real Madrid, Barcelona og prislapp på én milliard

Heller ikke klubbens direktør, Christoph Freund, vil utelukke at nordmannen forsvinner.

– Jeg har hørt mange rykter den siste uken. Men det er bra. Vi er stolte over at en spiller som Erling er i Salzburg. Han har nå syv mål i Champions League. Vi får se hva som skjer i fremtiden. For øyeblikket er han i Salzburg og forhåpentligvis er han også det de kommende månedene. Samtidig kjenner vi denne bransjen, sa Freund til VG etter dette:

