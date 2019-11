Eirik Horneland og Pål André Helland har ikke akkurat vært en optimal match. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Kommentar

Usikker fremtid for Helland: Hornelands hodepine

Det som skjedde tre minutter på overtid mot Bodø/Glimt, gjør at vi dessverre ikke får en viktig avklaring om Eirik Horneland som fotballtrener.

Er det tenkelig at to personer med samme forbokstav i etternavnet, men pent lite annet til felles, begge er en del av Rosenborg neste sesong?

Er det plass til både Horneland og Helland?

Spørsmålet har svirret i luften lenge, men ble ytterligere tilspisset etter søndagsdramaet mot Bodø/Glimt.

Det var følelser i hvert ord som kom ut av Helland, etter at han hadde kommet inn og snudd dramaet på Lerkendal med en scoring og en målgivende.

Men det var ikke seieren trønderen var mest opptatt av etterpå.

Det var krisen i klubben.

Nå er problemstillingen hvordan populære Hellands ærlige utblåsning blir mottatt av ledelsen, kort tid etter den absurde seansen der spilleren ble forsøkt sensurert av medieansvarlig Trond Alstad.

Viktigheten av den 29. serierunden, den vanskelige bortekampen mot Viking, kan knapt overvurderes sett med trønderbriller.

For Eirik Horneland selv vil sesongen være en fiasko uansett, men det er likevel betydelig forskjell på en fasit med og uten medalje og europaspill neste år.

Derfor hadde det vært unektelig interessant å se hva Rosenborg-treneren hadde gjort dersom Pål André Helland hadde unngått å pådra seg sesongens fjerde gule kort søndag.

Hadde han fortsatt med å plassere fargeklatten med lokal forankring i fryseboksen?

Hadde Hellands følelsesladde utbrudd om tingenes tilstand forverret posisjonen?

Eller hadde Eirik Horneland tatt konsekvensen av det som fremstår åpenbart for øyeblikket – at Rosenborg hadde trengt Helland på banen i sesongavslutningen?

Helland var nær ved å avgjøre mot Godset, og ble utslagsgivende mot Glimt i kampen for å redde stumpene av en krisesesong.

Spørsmålet er selvsagt av ren akademisk interesse, siden Helland er suspendert, men relasjonen mellom disse to blir ytterst interessant fremover.

Det samme gjelder hvordan den varslede ryddesjauen kommer til å bli hos den seiersvante klubben. Det ligger i kortene at det blir betydelige utskiftninger på spillersiden, mens det er uvisst om det også blir endringer på «kontorene» Helland var opptatt av i tv-intervjuet.

Pål André Helland har kontrakt ut 2020, men det blir stadig mindre sannsynlig at fremtiden hans vil være i svart og hvitt, så lenge Horneland har tømmene.

Dersom det ender med at Horneland blir og Helland går, får vi i det minste håpe at det bare ligger sportslige vurderinger bak valget.

Dersom spillernes tydelighet og fritt-talenhet på noen måte skulle medvirke til å forkorte karrieren i Rosenborg, vil det være trist for ytringsklimaet i norsk fotball.

Ja, fotball er et kollektiv og det sikkert riktig at man blir sterkere sammen. Men samtidig klarer de beste trenerne å både få et fellesskap til å fungere, og samtidig ha takhøyde for dem som ikke er helt A4 eller går automatisk i takt.

Og det er nok et og annet RBK-hjerte som hadde foretrukket Helleland fremfor Horneland dersom det var anledning til å velge ...

