Matchvinneren: – Jeg fikk beskjed om å skjerpe meg

HAUGESUND (VG) (Haugesund-Viking 1–0) Niklas Sandberg (24) avgjorde for Haugesund mot Viking. Men i pausen hadde han fått klar beskjed om at det ikke var godt nok.

For i 1. omgang hadde Vikings offensive backer Sondre Bjørshol og Adrian Pereira fosset frem og tilbake og skapt masse trøbbel for Haugesund. På Sandbergs side var det Pereira som boltret seg.

– Jeg slurver litt og håper at det skal gå bra. Jeg fikk beskjed i pausen om å skjerpe meg, og fikk justert det i 2. omgang, sier matchvinneren til VG.

les også Mannefall da Niklas Sandberg avgjorde cupfinale-testen

– Niklas jukser litt i 1. omgang og tar ikke alle de defensive løpene. Og da blir det farlig når du får dobling på siden. I 2. omgang tar vi løpene hver gang defensivt. Det har vi løpskraft til, sier Haugesund-trener Jostein Grindhaug.

Han roser Vikings «entusiasme og gode løpskraft».

– De har offensive backer og gode kantspillere, som er flinke til å sette opp backene. Da er det vanskelig å stoppe, sier Grindhaug.

GRATTIS! Viking-trener Bjarne Berntsen må innse at Niklas Sandberg fra Sandnes avgjorde kampen - til Haugsunds fordel. Foto: Jan Kåre Ness

Men nettopp Vikings gode offensive back Sondre Bjørshol skulle også bli ulykkesfuglen. Han stoppet et skudd fra Bruno Leite med hånden etter 80 minutter. Det var selvfølgelig ikke med hensikt, men reglene er klare. Niklas Sandberg gjorde ingen feil fra straffemerket. For tredje gang på rad.

– Jeg tror ikke på dem som sier at de kan være rolige når de tar straffespark. Jeg føler et veldig ansvar overfor resten av laget om å score. Derfor er jeg nervøs. Det skal dunke litt når du får et sånt ansvar for laget.

– Det var en god straffe, sier han om skuddet som Amund Wichne var etter, men ikke klarte å nå fram til.

Haugesund-kaptein Christian Grindheim er fornøyd med at laget har fått en god straffeskytter.

les også «Naboene» møtes i cupfinalen: – Veldig spesielt

– Han har tre på rad. Det er bra at han er nervøs. Det verste er likegyldighet, sier Grindheim.

– Niklas tar straffene for oss nå.

– Hva med deg selv?

– Jeg har fire bom på rad, så jeg skal holde meg langt unna.

Christian Grindheim tror ikke seieren lørdag får noen innvirkning på cupfinalen. Det tror heller ikke trener Jostein Grindhaug. Vikings Kristian Thorstvedt er selvfølgelig enig etter tapet:

– Nei, vi tror ikke vi skal legge så mye inn i det. Det blir en helt annen ramme rundt kampen på Ullevaal. Det blir spennende å se hvor kaldt det blir i Oslo 8. desember, men vi skal prøve å fokusere på vårt spill og ta revansj på Haugesund.

les også André Hansen om Europa i 2020: – Kanskje ikke feil med en pause

Thorstvedt er enig med Haugesund-folket når det gjelder vurdering av kampen:

– Vi klarte å kombinere og komme rundt på sidene i 1.omgang - og komme til innlegg. Men i 2. omgang synes jeg vi blir for feige. Vi slår for mange lange baller uten vinkel. Det blir for enkelt for Haugesund å stange ut.

